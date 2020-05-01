2 мая: через Тулу проехали участники автопробега Москва – Орел

Около семи часов вечера 2 мая 1910 года через Тулу возвратились участники автомобильного пробега Москва – Орел.

Старт пробегу был дан в Москве за Серпуховской заставой 1 мая, ровно в 6 часов утра. Провожать состязавшихся лично прибыл московский губернатор. Первоначально к участию записалось 12 автомобилей, в итоге же приняли участие восемь и один вне конкурса. На каждой состязующейся машине следовал контролер от жюри состязания, назначенный по жребию. Состязание, устроенное Московским автомобильным обществом, заключалось не в скорости, а в исправном действии машин, Поэтому максимальная скорость была ограничена – не более 60 верст в час. На старт участники уходили через каждые две минуты, и в Тулу прибыли в том же порядке, в каком выехали из Москвы.

Под Тулой у них случилось и первое происшествие – повстречался крестьянский обоз. Лошади, никогда не видевшие машины, бросились в сторону, опрокидывая возы. Автомобили замедлили ход, но не остановились. Озлобившиеся крестьяне взялись за кнуты. Владельцы автомобилей, испугавшись расправы, вытащили револьверы. Так, угрожая оружием, они расчистили себе путь.

Первым в Тулу прибыл в пять минут десятого утра известный спортсмен В. В. Прохоров на автомобиле «Фиат», вторым Б. К. Исаев на «Бенце», третьим – автомобиль «Бенц» от фирмы Густав Лист, четвертым автомобиль Н. А. У. фирмы «Марк», потом старшина автомобильного общества Р. Р. Винклер на автомобиле «Даррак», автомобиль «Жермэн» от фирмы «Марк», автомобиль фирмы «Лорин Клемент». Последний автомобиль пришел в Тулу около полвины одиннадцатого утра. Все участники прибыли без повреждений.

В Туле гонщики пробыли до двух часов дня и завтракали в ресторане Н. Э. Чайкина. Около половины второго дня ими были возобновлены запасы бензина и ровно в два часа автомобилисты пустились в дальнейший путь.

«По ходу машины лучше всех шел автомобиль «Бенц» г-на Исаева, – отмечала «Тульская молва». – Самая же сильная машина 65-80 сил у г. Прохорова. На ней он взял первый приз на прошлогодней 100-верстной гонке. Г. Исаев на своем «Бенце» в прошлом году поставил рекорд скорости на 1 версту – 33 сек».

На выезде из Тулы гонщики повстречались с Толстым. Первые автомобилисты, правда, его не узнали, а последующие, боясь, что остановка будет зачтена в минус, раскланивались с великим писателем, не замедляя хода. Только француз Герберт де Корни, шедший последним на самой тихоходной машине «Некарсулме», предпочел беседу. Он замедлил ход и остановил машину возле Толстого.

— Я нарочно остановился, — сказал он, — чтобы приветствовать нашего любимого писателя.

Толстой, казалось, не обратил никакого внимания на эту любезность и внимательно рассматривал машину.

– Представьте себе, впервые вижу автомобиль так близко,– сказал он. – Отчего вы так медленно едете, мне всегда казалось, что автомобиль должен мчаться с головокружительной быстротой?

Герберт де Корни объяснил условия: испытывается лишь регулярность работы мотора, а скорость движения не играет роли.

Потом он открыл мотор и вкратце рассказал о принципах его работы. Толстой живо интересовался объяснением, задавал всё новые вопросы.

– Эта штука когда-нибудь сыграет огромную роль для человечества, – сказал Лев Николаевич.

На финише в Орле были выстроены специальные трибуны. Гремели полковые оркестры. Публики, правда, было немного – из-за надвинувшейся в четыре часа дня тучки, а затем и небольшого дождя.

Беседовавший с Толстым Герберт де Корни, однако, был не последним – обогнал две машины и пришел шестым. На финише он рассказал о своей беседе с Толстым, и гонщики послали приветственную телеграмму в Ясную Поляну: «Участники автомобильного состязания Москва – Орел, организованного московским автомобильным обществом, обрадованные встречею вас на дороге, шлют свой горячий привет великому писателю».

В Орел участники пробега прибыли в следующем порядке: Исаев на «Бенце» в 4 ч 45 минут пополудни, Густав Лист на «Бенце» в 4 ч 46 минут, Прохоров на «Фиате» в 5 часов 4 минуты. Де Колье на «Некерасулме» финишировал в 6 часов 8 минут.

Проезд автомобилей прошел без особых приключений, если не считать повреждения автомобиля Исаева, который, спасаясь от канавы под Мценском, зацепил автомобиль Прохорова. По объяснению автомобилистов дорога от Москвы до Серпухова хороша, от Серпухова до Тулы и плюс еще верст 15 плоха, далее опять хороша, под Мценском и около очень плоха, а затем до Орла хороша. Также они особенно отметили действия администрации Орловской губернии, принявшей меры к очистке пути – такой готовности прийти к ним на помощь, они, по их словам, не ожидали.

На фото: старт участников гонки в Москве.