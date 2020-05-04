4 мая: в Туле задержали жулика, воровавшего муку и рельсы

4 мая 1915 г. на Ряжском вокзале в Туле завершила работу следственная комиссия под председательством представителя государственного контроля, которая была командирована из Калуги управлением дороги для расследования хищений вокзальным весовщиком по выдаче крупных грузов Ф. Лукашина. Комиссия констатировала, что хищения различных товаров Лукашиным производились систематически.

Как и многие крупные жулики Лукашин попался достаточно глупо.

Как-то вечером он отправил с Ряжского вокзала целый воз крупитчатой муки. Дежуривший при выездных воротах из пакгауза сторож обратил внимание, что груз вывозится после закрытия пакгауза и отказался его пропустить. Явился сам Лукашин и заявил, что эта мука его, так как ему будто бы ее подарил один из грузоотправителей.

После перебранки со сторожем, он предложил тому замять дело, за что обещал сперва десять рублей, потом пятнадцать, двадцать пять и, наконец, пятьдесят.

Однако сторож оказался неподкупным, и в ответ на все посулы позвал жандарма. Лукашина задержали, тут же отправились к нему на дом и произвели обыск. Без всякого там, заметим с сегодняшней точки зрения, соответствующего ордера.

Улов оказался знатным. В доме обнаружили железнодорожные рельсы, фонари, ведра, съемные части вагонов, колеса, чуть не целые паровозы, после чего задержанный Лукашин был передан в распоряжение властей. Интересно, конечно, как он потом объяснял необходимость наличия у себя дома железнодорожных колес и всего остального.

Как и все жулики, Лукашин активно решал и свой квартирный вопрос. За время службы на железной дороге им был выстроено два дома. По тем временам – неплохо.