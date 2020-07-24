24 июля: родился Александр Балашов. Он дерзил Наполеону и мечтал о памятнике на Куликовом поле

24 июля 1770 г. родился Александр Дмитриевич Балашов, генерал-лейтенант, государственный деятель. Первый министр полиции (1810—1812), одновременно санкт-петербургский военный губернатор (1809—1812), генерал от инфантерии (1823), генерал-адъютант (1809).

Александр Дмитриевич был сторонником сильной центральной власти. Хотя деятельность его в армии, полиции, на губернской службе оценивали по-разному. Он одновременно считался и умелым организатором и неумеренным интриганом, реформатором и бессовестным льстецом. Впрочем, это портрет многих государственных деятелей того времени.

4 ноября 1819 года Балашов был назначен генерал-губернатором Рязанского округа, в который вошли Воронежская, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская губернии. На этом посту он попытался на практике внедрить положения Государственной уставной грамоты (проекта конституции Российской империи). Разрешение на изменение способа управления губерниями Балашов получил в 1823 году. Для проведения эксперимента была избрана Рязанская губерния, где был создан губернский совет чиновников, в перспективе — основа для местного представительного органа. Кроме того, здесь, а также в Воронежской губернии была предпринята попытка полицейской реформы. Были учреждены должности губернских обер-полицмейстеров, которым подчинялись полиции всех городов губернии. В своей губернаторской деятельности Балашов основное внимание уделял совершенствованию делопроизводства, сбору налогов и выполнению повинностей, благоустройству, развитию просвещения. В июне 1826 года Балашов входил в состав Верховного уголовного суда по делу декабристов.

Особых достижений в управлении вверенными губерниями он не достиг – это оказалось неподъемной задачей.

Балашов попросил об отставке, и 10 марта 1828 года был снят с должности генерал-губернатора, при этом оставлен членом Государственного совета.

В 1820 году Александр Дмитриевич поддержал предложение тульского губернатора В. Ф. Васильева об установке памятника Дмитрию Донскому на Куликовом поле. В том же году попросил известного скульптора И. П. Мартоса подготовить проект памятника. Мартос изобразил Дмитрия Донского в доспехах воина эллинской эпохи над поверженными врагами. Балашов предлагал установить арку-памятник над дорогой от Данкова к Епифани. Но кабинет министров посчитал этот проект «не к месту».

Рескриптом Александра I в 1824 году Балашов был назначен председателем комитета по строительным памятникам на Куликовом поле и руководителем сбора средств. Ему удалось подключить многих известных людей, а также тульских дворян.

С. Н. Глинка, приветствуя деятельность Балашова по сооружению памятника на Куликовом поле и желая сподвигнуть его на совершение добрых и патриотических дел, посвятил ему стихотворение: «Почтенный Балашов! И ныне В щастливейшей живут судьбине Пять областей, тебе царем В твое врученных попеченье…»

Однако после смерти Александра дело застопорилось. Разработка проекта памятника вскоре была поручена Брюллову.

В ночь с 13 на 14 июня 1812 года, после того, как армия Наполеона перешла государственную границу Российской империи, император поручил генерал-адъютанту Балашову беспрецедентное задание: выехать навстречу французским войскам с письмом к Наполеону и попытаться предотвратить войну.

Российский переговорщик сначала был принят неаполитанским королем Мюратом, затем маршалом Даву, а 18 июня доставлен в Вильно к Наполеону. Французский император принял парламентера в том самом кабинете, который еще неделю назад занимал российский император.

Подробная записка генерала-парламентера о встрече в Вильно сохранил журнал «Исторический вестник» за 1883 год.

Напряжение в комнате переговоров было таким, что в какой-то момент Бонапарт вырвал с корнем форточку – она то и дело распахивалась от ветра – и выбросил ее в окно. Но Балашов сохранял хладнокровие. И даже прервал распалившегося француза, когда его обвинения стали совсем уж бездоказательными:

«Могу уверить ваше величество, что слухи, дошедшие до вас, лишены всякого основания... Я осмелюсь формально предсказать, что вы, государь, предпринимаете ужасную войну. Она будет войною всего народа, составляющего грозную массу: русский солдат храбр, а народ привязан к своей отчизне и предан своему государю».

Чуть позже Балашов получил неожиданное приглашение от Наполеона «прибыть к обеду в 7 часов», где речь вдруг зашла о Москве.

«Наполеон, оборотясь ко мне, спросил:

– Какая дорога ведет к Москве?

Я отвечал ему: ваше величество, этот вопрос немного затруднителен для меня: русские, подобно французам, говорят, что каждая дорога ведет к Риму. Дорогу в Москву избирают по вкусу. Карл XII пошел на нее через Полтаву».

Может где-то Балашов и был льстецом, да и как тогда без этого, но здесь он проявил отчаянную дерзость, которая сошла ему с рук. С другой стороны и точность цитаты, которой уже не осталось свидетелей, всегда на совести того, кто ее воспроизвел. Как бы то ни была, но шутка вышла хорошая.

22 июня Балашов получил письмо от Наполеона к Александру I и отбыл из французского расположения. Его миссия оказалась безуспешной – война началась.

Позже Балашов принял самое активное участие в организации народного ополчения. 5 августа 1812 года он участвовал в совете, выбравшем графа Кутузова главнокомандующим. 10 декабря направлен в Москву, чтобы оценить разрушения, произведенные здесь французами и пожаром.

В романе Толстого «Война и мир» подробно описана миссия Балашова по доставке письма Александра I Наполеону и его переговоры с французским императором. В советской экранизации 1967 года роль Балашова сыграл актер Родион Александров, а в телесериале Великобритании 1972 года – Майкл Говер.

Александр Дмитриевич Балашов скончался 8 мая 1837 года. Был похоронен в усыпальнице в селе Покровское нынешней Ленинградской области в семейном склепе церкви Покрова Пресвятой Богородицы. При немцах в Великую Отечественную в храме были склады, а в подвале – тюрьма. При отступлении церковь взорвали, а развалины местные жители потихоньку разбирали на кирпичи. Потом на месте захоронения боевого генерала появился магазин сельпо. Единственное, в 2002 году рядом с магазином появился крест в честь Балашова и шестерых земляков, погибших на Отечественной войне 1812 года. На крест повесили портрет генерала Александра Балашова и рядом - табличку с рассказом о нем.