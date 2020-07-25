25 июля: тульская милиция ведет борьбу с шоферами-рвачами

25 июля 1950 г. парторг автоколонны №21 С. Силаев отчитался в газете «Коммунар» о том, как проходит борьба с водителями грузовых машин, осуществляющих левые рейсы.

«В своем решении от 9 мая облисполком запретил перевозку пассажиров на грузовых автомашинах по шести маршрутам, где открыто пассажирское автобусное движение. Контроль за выполнением этого решения облисполком возложил на органы милиции, автоинспекцию и линейных работников Тульского автотреста. Но ни автоинспекция, ни органы милиции не ведут борьбы с шоферами-рвачами грузовых автомашин.

Так, водители машин №№ 02-05, 02-07, 02-09, 02-11, 02-03, 14-92, 43-26 систематически занимаются перевозкой пассажиров по маршруту Крапивна – Щекино, Щекино – Крапивна. Занимаются этим на линии Болохово – Тула и шоферы, работающие на машинах №№ 11-49, 94-15, 19-85 и др.

На линии Тула – поселок Советский отсутствует контроль за водителями грузовых автомашин. Автоинспектор Орехов не замечает, что шоферы-рвачи не только срывают работу автобусного парка, но и используют государственные автомашины и бензин для личной наживы».

Заметку, скорее всего, парторг только подписывал – тогда это было в порядке вещей. Ну и опять же критика должна быть предметной. Если инспектор-растяпа, то нужна фамилия, если машины-леваки, то обязательно с номерами, и без всяких последующих судов. Публикация в газете – это уже доказательство.

Но внимательный современный взгляд, конечно, остановится на некоторых других деталях. Например, на том, что водители грузовых машин оказывают конкуренцию рейсовым автобусам и берут пассажиров. Ну да, перевозку людей в открытых кузовах разрешали еще очень долго – чуть ли не до восьмидесятых годов.

Весьма наглядная картинка тех нравов есть в фильме Юрия Лысенко 1962 года «Мы, двое мужчин» с Василем Шукшиным в главной роли, снятый по рассказу тогда уже туляка Анатолия Кузнецова. Грузовики переправляются через реку на пароме. Дело это небыстрое, и водилы собрались вместе, разложили свои тормозки, раскупорили бутылочку и, не спеша, обедают. Бабы, сидящие в кузове, смотрят на них сверху и весело посмеиваются, глядя на эту картину. Мальчик-будущий первоклассник, с которым герой Шукшина едет в город за школьным костюмом, позже, сидя в кабине водителя, с удивлением спрашивает: «Ты вот выпил, а если инспектор остановит?» Водитель отмахивается: ничего страшного, я немного.

Такие вот были сценки на дорогах.

На фото: кадр из фильма «Мы, двое мужчин»