23 июля: в Туле прошел первый националистический митинг

23 июля 1990 г. на площади Ленина в Туле прошел митинг таксистов, требовавших убрать всех южных торговцев из города.

Причиной всех этих событий стал конфликт двухнедельной давности, когда четверо кавказцев избили таксиста. По одной версии – за то, что заломил цену, по другой пассажиры вели себя грубо, и отреагировали на сделанное и замечание. Не исключено, что соответствовали истине обе версии сразу. Как бы то ни было, у избитого были сильные травмы головы и других частей тела.

За две недели после случившегося видимой реакции со стороны тульских властей не последовало. Тульские газеты вообще об этом молчали. Хотя страсти в городе постепенно нагнетались. Под кавказцами в то время понимали продавцов, оккупировавших центральный рынок, из-за чего цены для большинства населения там держались очень высокие. Говорили о том, что рыночная мафия ничего не боится, в милиции и ОБХСС у нее все схвачено. Общее настроение всех горожан – надо навести порядок.

Пока милиция раскачивалась, таксисты решили сами искать справедливости; собрались перед центральным рынком на Хлебной площади и пытались въехать туда на машинах. Милиция тут же отреагировала. Совместно с руководством таксопарка и представителями советской власти была проведена профилактическая работа, в результате которой договорились о том, что органы правопорядка приложат все силы для поимки нападавших, а комиссия, созданная горисполкомом, рассмотрит остальные требования таксистов.

Требования, впрочем, были лаконичны: южных торговцев из города – вон.

С этих призывов и начался в три часа дня митинг. Был понедельник, начало новой трудовой недели. Рынок, кстати, по понедельникам не работал. Часть площади у Белого дома и часть улицы Менделеевской превратились в автостоянку. Впрочем, на частных машинах приехало даже больше людей, чем на такси. Самих таксистов оказалось не более сотни – все-таки еще и работа, но были поддержавшие их рабочие тульских предприятий, шоферы автоколонн.

Градус общественного негодования рос с каждой минутой. Подтягивались и обычные горожане, не автолюбители. Люди были недовольны высокими ценами на базаре и тем, что большинство торговцев занимается обычной перепродажей, которая и влияет на цены. Однако помимо резких выпадов звучали и успокаивающие призывы: пусть торгуют, но живут честно. Надо, чтобы приезжали торговать также с Украины и других областей.

Толпа все прибывала, так что таксистов стало совсем не видно.

Однако никто из тульского начальства эту несанкционированную сходку крикунов и бузотеров вниманием не осенил.

Тогда в 16.03 загудели машины такси, и эту акцию подхватили все остальные, не жалея аккумуляторов. Волей-неволей эти тревожащие начальственный покой звуки долетели до самых высоких кабинетов.

Первым на площадь вышел секретарь обкома партии Е. М. Давыдов. За ним хозяин области Ю. И. Литвинцев, потом начальник УВД облисполкома А. И. Сафонов, председатель горисполкома Г. Г. Евсюхин, председатель облисполкома В. Д. Ананьев, ну и, конечно, представители городских демократических партий и движений.

Взял слово генерал Сафонов:

– Преступники не установлены, но мы их найдем. Что касается выдворения – пусть решает советская власть.

– У нас есть силы, мы управу найдем, – также заверил всех Литвинцев.

Председатель горисполкома Евсюхин выступил с компромиссным предложением:

– Проверки подтвердили факты незаконного проживания и торговли. Надо принять решение временно прекратить деятельность этих торговцев. Создадим компетентную комиссию из работников УВД, ОБХСС, СЭС, горисполкома – кто имеет право торговать на рынке, а кто – нет. А пока на две недели запретим им торговать совсем.

Тут вдруг опять к микрофону подошел генерал Сафонов:

– Товарищи! По последним сведениям преступники найдены в Алма-Ате. Их привезут.

Две недели ни черта не могли найти, а скорее всего и не искали, а тут за полчаса арестовали аж в Алма-Ате.

Но разговор к этому моменту пошел уже глубже. Заговорили о коррупции, городских проблемах, дефиците сигарет. Последнее – было крайне болезненной проблемой. Люди буквально собирали окурки, потому что в магазинах не было никаких табачных изделий.

В итоге на митинге решили подождать недельку и разобраться с рынком – в смысле с тем, который на Хлебной площади. Литвинцев также пообещал лично проехаться в такси по городу, чтобы посмотреть и послушать как все обстоит на самом деле.

Всех кавказцев действительно с центрального рынка после случившегося на какое-то время убрали. Но цены после этого не то, что не упали, а опять выросли.