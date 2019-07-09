блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
9 июля: косогорские доменщики – лучшие металлурги СССР периода войны

9 июля: косогорские доменщики – лучшие металлурги СССР периода войны

Доменщикам Косогорского металлургического завода за работу в июне вновь было присуждено переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.

Таким образом, косогорцы пятый месяц подряд удерживали первенство во всесоюзном социалистическом соревновании металлургов.

В июне коллектив цеха выплавил чугуна на 10 процентов больше, чем установлено планом. В июле работа также шла на повышенном уровне. За первую неделю месяца коллектив доменной печи №3 передал в фонд главного командования Красной Армии 192 тонны металла. За это же время сэкономлено более 300 тонн кокса и 1 616 тонн руды.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:01 +7
8 июля: начальник тюрьмы пожаловался губернатору на поведение арестантов
8 июля: начальник тюрьмы пожаловался губернатору на поведение арестантов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.