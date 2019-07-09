9 июля: косогорские доменщики – лучшие металлурги СССР периода войны

Доменщикам Косогорского металлургического завода за работу в июне вновь было присуждено переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.

Таким образом, косогорцы пятый месяц подряд удерживали первенство во всесоюзном социалистическом соревновании металлургов.

В июне коллектив цеха выплавил чугуна на 10 процентов больше, чем установлено планом. В июле работа также шла на повышенном уровне. За первую неделю месяца коллектив доменной печи №3 передал в фонд главного командования Красной Армии 192 тонны металла. За это же время сэкономлено более 300 тонн кокса и 1 616 тонн руды.