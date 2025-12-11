Как найти работу после 50 лет

Советы дают специалисты Кадрового центра «Работа России» Тульской области.

Предпенсионный возраст — это большой опыт работы, а не препятствие для трудоустройства. Служба занятости Тульской области подготовила список сервисов для граждан с трудовым опытом, которые хотят работать.

Профессиональная ориентация

При первичном обращении карьерный консультант предлагает пройти тестирование, чтобы вы могли понять, в каком направлении двигаться: продолжать карьеру, сменить профиль или повысить квалификацию.

Бесплатное профессиональное обучение

Если найти работу поможет повышение квалификации или профессиональная переподготовка, кадровый центр «Работа России» поможет принять участие в нацпроекте «Кадры» и бесплатно освоить необходимые для трудоустройства навыки. Обсудите со специалистом кадрового центра возможные направления.

В Тульской области среди востребованных направлений обучения для граждан предпенсионного и пенсионного возраста: помощник по уходу, экскурсовод, няня.

Создание конкурентноспособного резюме

Карьерный консультант поможет составить резюме, которое сфокусирует внимание на опыте и сильных сторонах, а не на возрасте. Для этого достаточно последних 10-15 лет трудового опыта. Соберите портфолио, чтобы специалист кадрового центра мог указать его в резюме. Подойдут дипломы, сертификаты, благодарности. Важно задокументировать ваши достижения.

В резюме продемонстрируйте, если являетесь уверенным пользователем ПК. Укажите, в каких программах умеете работать, какие задачи выполнять (использование электронного документооборота, создание таблиц, отчетов, презентаций). Это снимет главный страх работодателя — «не справится с техникой».

Тематические ярмарки вакансий для граждан 50+

Карьерный консультант предложит участвовать в ярмарке вакансий, где работодатели заранее настроены на поиск опытных кадров.

Психологическая поддержка

Кадровый центр проводит тренинги по повышению уверенности, стрессоустойчивости и получению навыков самопрезентации.

Фото Дмитрия Дзюбина.