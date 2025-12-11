  1. Моя Слобода
  Спрашивали? Отвечаем!
  Как найти работу после 50 лет
Спрашивали? Отвечаем!

Как найти работу после 50 лет

Как найти работу после 50 лет

Советы дают специалисты Кадрового центра «Работа России» Тульской области.

Предпенсионный возраст — это большой опыт работы, а не препятствие для трудоустройства. Служба занятости Тульской области подготовила список сервисов для граждан с трудовым опытом, которые хотят работать.

Профессиональная ориентация

При первичном обращении карьерный консультант предлагает пройти тестирование, чтобы вы могли понять, в каком направлении двигаться: продолжать карьеру, сменить профиль или повысить квалификацию.

Бесплатное профессиональное обучение

Если найти работу поможет повышение квалификации или профессиональная переподготовка, кадровый центр «Работа России» поможет принять участие в нацпроекте «Кадры» и бесплатно освоить необходимые для трудоустройства навыки. Обсудите со специалистом кадрового центра возможные направления.

В Тульской области среди востребованных направлений обучения для граждан предпенсионного и пенсионного возраста: помощник по уходу, экскурсовод, няня.

Создание конкурентноспособного резюме

Карьерный консультант поможет составить резюме, которое сфокусирует внимание на опыте и сильных сторонах, а не на возрасте. Для этого достаточно последних 10-15 лет трудового опыта. Соберите портфолио, чтобы специалист кадрового центра мог указать его в резюме. Подойдут дипломы, сертификаты, благодарности. Важно задокументировать ваши достижения.

В резюме продемонстрируйте, если являетесь уверенным пользователем ПК. Укажите, в каких программах умеете работать, какие задачи выполнять (использование электронного документооборота, создание таблиц, отчетов, презентаций). Это снимет главный страх работодателя — «не справится с техникой». 

Тематические ярмарки вакансий для граждан 50+

Карьерный консультант предложит участвовать в ярмарке вакансий, где работодатели заранее настроены на поиск опытных кадров.

Психологическая поддержка

Кадровый центр проводит тренинги по повышению уверенности, стрессоустойчивости и получению навыков самопрезентации.

Фото Дмитрия Дзюбина.

вчера, в 10:00

