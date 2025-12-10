  1. Моя Слобода
Спрашивали? Отвечаем!

Что будет за утрату охотничьего оружия?

Что будет за утрату охотничьего оружия?

Федеральное законодательство РФ строго регулирует оборот оружия и боеприпасов, обязывая владельцев соблюдать особые правила при хранении, ношении и использовании оружия. Несоблюдение правил карается как административной, так и уголовной ответственностью.

Каждый владелец оружия обязан соблюдать определенные правила и требования, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами:

Охотник обязан иметь при себе:

  • Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или другое официальное удостоверение).

  • Охотничий билет, подтверждающий квалификацию и знание правил охоты.

  • Лицензию на добычу определенной дичи (например, лицензия на зайца не дает право на добычу косули).

Любое оружие должно быть упаковано в чехол или контейнер, обеспечивающий его сохранность и безопасность. Перевозка открытого оружия по населенным пунктам запрещена.

Стрельба в местах, не предусмотренных правилами (города, автодороги и др.), влечет серьезные юридические последствия:

  • Административный штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

  • Конфискация оружия и боеприпасов.

  • Лишение права на приобретение и хранение оружия на срок от полутора до трех лет.

Использование оружия в состоянии алкогольного опьянения недопустимо и влечет серьезное наказание:

  • Административное взыскание от 2 до 5 тысяч рублей.

  • Возможно лишение права приобретать и хранить оружие на срок до двух лет.

Общие меры безопасности:

Всегда держать оружие направленным в безопасную сторону, даже если оно не заряжено.
Хранить оружие и боеприпасы отдельно друг от друга.Передавать оружие другим лицам запрещается.

Утрата оружия считается грубым нарушением правил хранения и карается:

  • Шрафом или обязательным трудом (до 360 часов).
  • Уголовная ответственность в случае трагических последствий, вызванных потерей оружия.

Несанкционированные действия с оружием (приобретение, хранение, ношение, перевозка) рассматриваются как серьезные правонарушения и наказываются следующим образом:

  • Физические лица: штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

  • Или административный арест до 15 суток.

  • Должностные лица: штраф от 10 до 50 тысяч рублей.

  • Возможно отстранение от должности на срок до трех лет.

  • Юридические лица: штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Временное приостановление деятельности организации на срок до 60 суток.

Автор
вчера, в 16:45 +1

