Что будет за утрату охотничьего оружия?

Федеральное законодательство РФ строго регулирует оборот оружия и боеприпасов, обязывая владельцев соблюдать особые правила при хранении, ношении и использовании оружия. Несоблюдение правил карается как административной, так и уголовной ответственностью.
Каждый владелец оружия обязан соблюдать определенные правила и требования, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами:
Охотник обязан иметь при себе:
-
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение или другое официальное удостоверение).
-
Охотничий билет, подтверждающий квалификацию и знание правил охоты.
-
Лицензию на добычу определенной дичи (например, лицензия на зайца не дает право на добычу косули).
Любое оружие должно быть упаковано в чехол или контейнер, обеспечивающий его сохранность и безопасность. Перевозка открытого оружия по населенным пунктам запрещена.
Стрельба в местах, не предусмотренных правилами (города, автодороги и др.), влечет серьезные юридические последствия:
-
Административный штраф от 40 до 50 тысяч рублей.
-
Конфискация оружия и боеприпасов.
-
Лишение права на приобретение и хранение оружия на срок от полутора до трех лет.
Использование оружия в состоянии алкогольного опьянения недопустимо и влечет серьезное наказание:
-
Административное взыскание от 2 до 5 тысяч рублей.
-
Возможно лишение права приобретать и хранить оружие на срок до двух лет.
Общие меры безопасности:
Всегда держать оружие направленным в безопасную сторону, даже если оно не заряжено.
Хранить оружие и боеприпасы отдельно друг от друга.Передавать оружие другим лицам запрещается.
Утрата оружия считается грубым нарушением правил хранения и карается:
- Шрафом или обязательным трудом (до 360 часов).
- Уголовная ответственность в случае трагических последствий, вызванных потерей оружия.
Несанкционированные действия с оружием (приобретение, хранение, ношение, перевозка) рассматриваются как серьезные правонарушения и наказываются следующим образом:
-
Физические лица: штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
-
Или административный арест до 15 суток.
-
Должностные лица: штраф от 10 до 50 тысяч рублей.
-
Возможно отстранение от должности на срок до трех лет.
-
Юридические лица: штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Временное приостановление деятельности организации на срок до 60 суток.