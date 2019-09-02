В Туле на провода повесили... кое-что

Низко висящие провода креативненько пометили - чтобы большегрузы не зацепили случайно.

Сей необычный объект, вернее, несколько объектов висят-болтаются на свеже натянутом проводе через перекресток ул. Н. Руднева и Станиславского.

Допускаем, что это сделано в целях нашей безопасности - чтобы большегрузы или 2-этажные автобусы случаем не зацепили эти самые провода (вдруг они под напряжением).

Но, согласитесь, это никак не украшает город в преддверии его дня рождения и предстоящего 500-летия кремля.

А еще напомним, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин год назад посоветовал убирать провода с улиц под землю - чтобы небо чистое видеть, а не пучки проводов. Правда, ничего с того момента не изменилось - пучки только жирнее стали, а проводов все больше.