В кинотеатре «Гостиного двора» туляков не пускают в туалет

Уборщица охраняет туалет (видимо, только что вымытый) как крепость!

В неприятную ситуацию сегодня попала тулячка Ольга Винокурова. Она пошла с близкими на фильм «Одесса» в кинотеатр «Киносити». После двухчасового сеанса в 17.10 большинство зрителей направились в туалет. Но их туда просто не пустили.

— Уборщица, видимо, только что помыла туалет и не собиралась туда никого пускать — чтобы не мыть лишний раз! Заперла дверь, повесив на нее снаружи табличку и никого не пускала. При этом ладно еще, если бы она мыла в самом туалете, она наводила чистоту в коридоре, а туалет был просто закрыт! Это безобразие. Два часа в кино, а после этого бегай ищи открытый туалет по этажам!

Ольга возмущена: что это — самоуправство уборщицы или наплевательское отношение к клиентам вообще? Это не просто неуважение к человеку, но еще и вредно для здоровья.

Терпеть вредно!

Врачи говорят: если организм сигнализирует о том, что пора посетить туалет, то желательно не ждать более 10−15 минут. В противном случае «долготерпение» повлечет за собой растяжение стенок мочевого пузыря и увеличение его размера.

Если вы не идете в туалет вовремя и терпите, это также повышает риск того, что бактерии, находящиеся в организме в течение более длительного времени, станут причиной такого неприятного и болезненного явления, как цистит.