Вчера зашла в маленький магазинчик за кормом для кота. Тут никогда никто не повышает голос и все всегда улыбаются – все-таки владельцы животных более уравновешенные и спокойные, впрочем, это мое оценочное мнение.

В магазинчике была мама с сыном. Пацану на вид лет 8-10, ему все было интересно – игрушки, одежка для животных… И тут мамаша как рявкнет: «Намордник свой надел быстро! Я кому сказала!!!» Пацан замешкался и получил смачный подзатыльник.

Мы с продавщицей промолчали. Наверное, зря? Мне, если честно, до сих пор стыдно. Я понимаю, что уровень агрессии и невроза в обществе сильно подрос, и этому есть вполне медицинские и социальные причины. Но это же не повод публично бить своего ребенка?!

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