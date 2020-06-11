А вы куда поедете купаться в День России?

Я предложила в редакции создать народный путеводитель по местам отдыха Тульской области с возможностью окунуться в речку/пруд/озеро.

Да, я понимаю, что по Указу губернатора все это еще закрыто (официально). Но действие запрета вот-вот кончится. А лето - вот оно! И надо что-то делать! Сидеть взаперти нет сил. Хочется куда-то ехать, идти, бежать... Вопрос - куда.

Зон отдыха (официальных) много - судя по приложению к указу губернатора. Неофициальных - еще больше. Поделитесь своими впечатлениями, фотографиями. От нас - благодарность, минута славы и признание)))