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Сердитый гражданин
А вы куда поедете купаться в День России?

А вы куда поедете купаться в День России?

Я предложила в редакции создать народный путеводитель по местам отдыха Тульской области с возможностью окунуться в речку/пруд/озеро. 

Да, я понимаю, что по Указу губернатора все это еще закрыто (официально). Но действие запрета вот-вот кончится. А лето - вот оно! И надо что-то делать! Сидеть взаперти нет сил. Хочется куда-то ехать, идти, бежать... Вопрос - куда.

Зон отдыха (официальных) много - судя по приложению к указу губернатора. Неофициальных - еще больше. Поделитесь своими впечатлениями, фотографиями. От нас - благодарность, минута славы и признание)))

 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 15:34 +5
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