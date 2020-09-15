Как убрать мусор, собранный на субботнике, за три твита

В минувшую субботу я решил заняться общественно-полезной работой и вышел на импровизированный субботник.

Собрав 8 мешков мусора, щедро разбросанного местной интеллигенцией, решил проверить, сможет ли мне помочь администрация района в вывозе собранного.

Нашел их в Твиттере, твитнул, попросив увезти мешки и получил в ответ гордое молчание.

Не отчаиваясь, через день я снова отметил их, но ребята продолжали игнорировать мои просьбы.

На третий день, негодуя, я вопросил, зачем вообще они нужны в соцсетях, коли не обращаю внимания на мольбы жителей вверенного им района.

Моя назойливость таки была вознаграждена - сегодня вечером мусор убрали. Такие дела.)