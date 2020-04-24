Творческому индустриальному кластеру «Октава» исполнилось два года

23 апреля 2020 года творческий индустриальный кластер «Октава» — совместный проект Госкорпорации Ростех, правительства Тульской области и частного инвестора Михаила Шелкова — отметил двухлетие! Открывшись в 2018 году на неиспользуемой части территории действующего легендарного завода «Октава», кластер вскоре стал центральным культурным и образовательным местом Тулы. За два года с момента открытия кластер провел 916 мероприятий, которые посетило 190 574 тысяч человек.

На ПМЭФ-2016 генеральным директором Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и частным инвестором Михаилом Шелковым было подписано соглашение о создании творческого индустриального кластера «Октава», и спустя 2 года, 23 апреля 2018 года, состоялось официальное открытие. С момента запуска работы на «Октаве» прошло 211 лекций от лучших ученых, журналистов, писателей, режиссеров и актеров, а также сотни различных мастер-классов от талантливых дизайнеров и мастеров своего дела. Кластер провел 47 кинопоказов и 47 спектаклей от известных театральных компаний, а также 17 концертов. За это время в кластере проведены несколько масштабных городских и общероссийских фестивалей: «ЛитераТула», «Трансформаторы. Практика будущего», «Руками. Тулатех», Большой фестиваль мультфильмов и другие.

- Наш проект стал старше на целый год, и этот год для «Октавы» получился очень ярким: мы запустили студию звукозаписи Oktava Lab, занятия начались в Высшей технической школе, в кластере открылся проект «Точка кипения», выросло число наших резидентов, в том числе к нам присоединилась независимая театральная компания «Барабан». Еще насыщеннее стала собственная событийная программа кластера: всего за этот год на «Октаве» прошло более 600 мероприятий. Кроме того, «Октава» стала одной из центральных городских площадок для проведения деловых мероприятий. Уверена, что впереди у кластера — много интересных проектов и новых побед!, — подчеркнула директор кластера Анна Осипова.

По сравнению с первым годом работы в два раза выросло количество мероприятий собственной событийной программы и количество людей, посетивших «Октаву»: с апреля 2019 по апрель 2020 года в кластере прошло 625 мероприятий, которые посетили 111 275 человек.

С момента открытия в кластере начал свою работу уже ставший культовым мультимедийный Музей станка, который рассказывает об истории промышленности с помощью современных технологий, литературы и через культурные коды России и Советского Союза. В 2019 году в Музее запустились две новые мультимедийные экскурсии — «Тула — мастерская России» и детская «Экскурсия Станочка и Шпинделя». В зале временных экспозиций прошло четыре выставки: «Соавтор», «Изобретая велосипед: Тула 2019», «Электробутик: Архив современности» и «Как звучит книга».

«Октава» стала местом дополнительного образования и реализации творческих амбиций.

Осенью 2019 года в кластере открылась Высшая техническая школа, на базе которой в феврале 2020-го запустился молодежный инженерный акселератор «Мастерская. Молодежь — региону». Также в кластере в 2019 году начала свою работу профессиональная студия звукозаписи Oktava Lab, и запустилась региональная «Точка кипения». В 2019 году полноценным резидентом кластера стала независимая театральная компания «Барабан».

Кластер выражает искреннюю благодарность всем партнерам и друзьям, без которых «Октава» не стала бы тем, что она представляет из себя сейчас.

Творческий индустриальный кластер «Октава» — культурно-образовательный центр, созданный на базе одноименного действующего завода в самом центре Тулы в апреле 2018 года. Проект задуман как катализатор позитивных перемен в регионе и ответ на социально-экономические вызовы. За время работы кластер стал новым центром притяжения для горожан и туристов и местом созидательного досуга и творчества: за это время в «Октаве» прошло более 900 мероприятий разного уровня, его посетили более 190 000 человек. Кластер включает в себя Музей станка, Высшую техническую школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха: 1000-метровый многофункциональный зал для проведения лекций, концертов и спектаклей, уникальную не имеющую аналогов в России техническую библиотеку, лабораторию-мастерскую «Фаблаб MAKER», студию звукозаписи Oktava Lab. Кластер «Октава» — совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при активной поддержке руководства Тульской области.