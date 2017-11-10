По обе стороны камеры: фотограф и модель в одном лице

На съемке для ювелирного салона мы решили провести эксперимент: героинями стали профессиональные фотографы, которые выступили сразу в двух ролях – они и позировали перед камерой, и снимали друг друга. Девушки поделились с нами своими впечатлениями.

Светлана Ковалевская, фотограф:

– Быть по ту сторону камеры мне нравится, получаю от этого заряд эмоций и адреналина. А при работе с опытным фотографом быть моделью особенно легко и приятно.

Я люблю фотографироваться, после съемки всегда остается чувство предвкушения результата, которое можно смаковать, пока фото в работе у фотографа.

К тому же красивые украшения – это всегда повод для праздника!

Я люблю драгоценности, но в моей личной коллекции – белое золото и серебро. Для съемки я выбрала необычный комплект из желтого золота, так что получился эксперимент, который меня порадовал!

Анна Гуськова, фотограф:

– Конечно, по другую сторону камеры мне менее комфортно.

Но когда ты попадаешь в руки профессионала, человека, который увлечен своей профессией, все страхи и сомнения уходят.

Светлана Ковалевская – замечательный специалист, мне было очень интересно стать ее моделью. И результат того стоил! Несмотря на то, что главной задачей съемки был акцент на украшения, Свете удалось через этот портрет, как мне кажется, передать мой характер.

Как и любая девочка, я очень люблю украшения – и драгоценные, и бижутерию, из каждой поездки обязательно приезжаю с обновкой. Драгоценности, подобранные для съемки, очень понравились: я люблю жемчуг и с удовольствием примерила на себя такой шикарный комплект.

Юлия Часовских, фотограф:

– Я долго отбивалась от участия в съемке: очень загруженный график, двое детей, один из которых – малыш, нет прически, времени – в общем, как всегда, сотни причин… Но няня младшего буквально силком выгнала меня в фотостудию со словами «Когда еще будет такой шанс?..»

И в самом деле, ведь это настоящий подарок для женщины, и тем более для фотографа – побывать в руках визажиста, парикмахера, примерить на себя новый образ с уникальными украшениями и получить отличные кадры.

Я люблю фотографироваться, но признаюсь: съемка была для меня непростой. Мне больше по душе живые кадры, в которых можно двигаться, смеяться, импровизировать – а здесь требовались портретные фото с акцентом на украшения. Хотя в итоге, снимая друг друга, мы все получили огромную порцию экспериментов, позитива и веселья. По ходу съемки поменяли всю концепцию и изначально выбранный фон на черный; создавали эффект ветра куском пенопласта, чтобы у модели развевались волосы. От души насмеялись, пообщались друг с другом, что нечасто случается, и классно провели время!

В жизни я практически не ношу украшений, но комплект драгоценностей на съемке удачно вписался в образ, который я выбрала.

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