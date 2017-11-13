Это нужно знать всем: 7 причин болезней и лишнего веса

Статья из категории «фундаментальные знания» от Марии Волковой, специалиста по питанию и оздоровлению организма, руководителя института здоровья.

Мария Волкова.

Вещи, о которых я расскажу сегодня, - это главные, основополагающие причины всех болезней, старения, «поломок» тела и ожирения в том числе. А также это ключи к долгой, счастливой жизни в здоровом, сильном и стройном теле (и активном разуме, что немаловажно).

1. Восстановить питание

Классические медвузы зацикливаются только на белках/жирах/углеводах, презрительно фыркая в сторону нутриентов и активных добавок.

А всё прогрессивное мировое сообщество тем временем шагнуло далеко за пределы БЖУ, открыв важность баланса витаминов, минералов, жирных кислот, антиоксидантов, ферментов и коферментов и прочих элементов.

Это то, из чего мы состоим! И разрушаемся, если нутриентов не хватает.

Немного из практики. Каждый, кто попадает ко мне с целью снизить вес/омолодить кожу/добавить энергии в жизни/почиститься и пр., пребывает в легком шоке от списка нутриентов, обязательных к приёму. Речь о десятках добавок, регулирующих очень важные биохимические процессы. Без них никак!

Замученное тело скупо на результат. Идеальное питание без добавок на фоне жуткого дефицита витаминов, минералов и фитонутриентов дает верный, но очень медленный эффект. Зато, правильные нутриенты начинают работать уже в течение недели. Поэтому без колебаний настаиваю на нужном количестве добавок сразу же.

2. Восстановить гормональный баланс

Следим за состоянием инсулина, щитовидки и половых гормонов каждый год. Раз в два года проверяем уровень кортизола, а после 35 лет ежегодно сдаем ДГЭА. Считаете, что у вас с этим порядок? Прислушайтесь к своем чувству голода.

С 15.00 до приблизительно 21-22 часов гормональный сбой жестоко толкает «на жор». Конкретно - на сладкое, жирное или соленое.

Держать себя в руках и не есть этого невыносимо тяжело, самочувствие просто ужасное: слабость, трещит голова, предобморочное состояние, контролировать мысли сложно. Выраженность симптомов, естественно, зависит от силы запущенности проблемы.

Лайт-вариант по анализам - сдать натощак кровь из вены на инсулин (а не на глюкозу), дождаться результата и успокоиться, увидев 2-5 единиц. Все, что выше, - увы, сигнал дисбаланса в питании и обмене веществ. Хард вариант по анализам: инсулин, тест на глюкозотолерантность, С-пептид, гликированный гемоглобин, холестерин.

3. Погасить воспаление

Я всегда проверяю у клиентов маркеры воспаления, прежде чем составить программу питания. Удивительно, если вы до сих пор этого не делаете. Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и С-реактивный белок - ежегодно. Скрытое воспаление бессимптомно и разрушительно.

4. Восстановить пищеварение

Ферменты, иммунитет, гормоны - очень многое зависит от правильной работы ЖКТ. Пора о них позаботиться. Проходим исследование и убираем проблемы пошагово, потому что восстановление пищеварения - программа долгая, в среднем от 6 месяцев. Дома полезно держать баночку растительных ферментов - например, бромелайн или папаин. Худеть они не помогают (вопреки рекламе), а вот белки расщепляют на «ура», восстанавливая поврежденную систему пищеварения.

5. Наладить детоксикацию

Мы, люди - носители мусора из солей тяжелых металлов, пластика (маргарина), консервантов, нитратов, алкоголя, никотина и прочей химии. Всё еще надеешься на естественное очищение тела почками и печенью? Ау!

21 век, токсическая нагрузка за последние 200 лет выросла в 2,5 тысячи раз!

Каждый месяц изобретают около 500 новых единиц химических пищевых реагентов (консервантов, красителей, усилителей вкуса). Печень захлебывается в ядах, и высокомерное «сама справится» просто провоцирует болезни. К слову, худеем мы тоже с помощью печени: какова печень - таков и результат.

6. Усилить энергообмен.

Контролируем окислительный стресс, который нарушает обновление клетки (а это главная естественная причина старения и умирания клетки). И митохондриальную активность. Это и есть твой хороший обмен веществ.

Помощники энергообмена - карнитин, Q10, липоевая кислота, N - ацетилцистеин и D - рибоза, аминокислоты аргинин и аспарагин. Принимать, конечно, не скопом! Сперва выяснить свой уровень основного обмена, сделать выводы о его работе и только после этого подобрать себе нужные добавки. Помним, что добавки работают ТОЛЬО на фоне сбалансированного питания и сбалансированного рацион. Тогда они быстро дают результат, который просто на ПП (правильном питании) можно ждать 6-8 и более месяцев.

7. Антистресс

Стресс и, как следствие, дисфункция надпочечников - это бомба замедленного действия. Следим за своими эмоциями и мыслями. Лечим голову. Отдыхаем.

Психосоматика - одна из главных причин ожирения, аллергии, разного вида опухолей.

Нет, это всё не страшно - это руководство к действию.