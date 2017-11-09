Тульские компании поздравили «Модный город» с юбилейным номером

За 100 номеров «Модного города» нашими друзьями и партнерами стали даже не сотни — тысячи успешных компаний региона. Но есть те, кто был с нами с самых первых номеров и на протяжении всей нашей истории. И в наш «круглый» юбилей они снова с нами — с теплыми словами и пожеланиями.

Александр Варев,

генеральный директор многопрофильной клиники «Л'Мед»

— Наша компания уже 15 лет плодотворно и успешно трудится на рынке медицинских услуг. Только в Тульской области к нам обратились за помощью более 150 000 человек, которым мы помогли восстановить здоровье.

Выполняя столь важную и ответственную работу, мы рады, что в лице журнала «Модный город» нашли надежных и творческих информационных партнеров. Желаем вам и дальше успешно развиваться, радовать туляков интересными публикациями и доставлять радость читателям.

Екатерина Нечепурнова,

директор ГД «ИмператорЪ» и кафе-кулинарии «#Соль»

— Тороплюсь поздравить коллектив любимого журнала с такой значимой кругленькой датой! Вот уже 100 выпусков самого модного тульского издания, 100 ярких обложек, 100 замечательных персон на них, тысячи радующих глаз креативных макетов, актуальных статей и интервью, сотни вовремя освещенных светских событий и анонсов!

Гостевой дом «ИмператорЪ» и «Модный город» вместе буквально с первых выпусков. Ведь М. Г. всегда оперативен, внимателен и… терпелив к заказчикам, сам бесконечно стремится к развитию, готов транслировать смелые идеи, поддерживать новые проекты! Чуткие, душевные, стабильные, творческие, профессиональные — такими мне видятся все сотрудники издания — от руководства и менеджеров до фотографов, дизайнеров и маркетологов.

Смело доверяю регулярную рекламу своих заведений этому журналу, потому что она работает и нам всегда по пути!

Желаю «Модному Городу» неиссякаемых источников вдохновения, оригинального контента и приятной полноты;)))

Вера Комарова,

руководитель клиники врачебной косметологии

— Журнал «Модный город» стал неотъемлемой частью информационного поля Тулы. Он с интересом читается, имеет удобный формат. Из него мы узнаем об интересных мероприятиях, проводимых в городе, модных тенденциях, новинках в разных сферах. 100-й номер — показатель вашего большого успеха, здорового долголетия, мудрости. Желаю коллективу журнала процветания и благополучия!

Ирина Попова,

директор магазина Si в Туле, Venezia и Primo в Новомосковске

— Идти в ногу со временем, быть самым элегантным и модным, — это те жизненные принципы, которые объединяют меня с редакцией журнала «Модный город». Коллектив редакции делает все, чтобы туляки выглядели более стильными, модными и уверенными в себе. Это так здорово — делать окружающую жизнь ярче и позитивнее.

Желаю вам новых интересных творческих идей и больших тиражей. Успехов и процветания на радость вашим замечательным читателям.

Инна Теплова,

руководитель студии танца «Пламя»

— Очень нравится ваш журнал. Здесь всегда чудесное, яркое дизайнерское оформление, интересные материалы.

За то время, что мы сотрудничаем, «Модный город» стал толще — и это как раз тот случай, когда лишний вес говорит о том, что вы работаете над собой и становитесь все более привлекательными))).

Желаю моему любимому «Модному городу» процветания, больших тиражей и дальнейшей успешной работы на благо всех читателей и поклонников журнала.

Юлия Руднева, Мария Пронякина,

бюро дизайна Project

— Коллективу редакции журнала «Модный город» желаем только самого замечательного. Мы дружим уже много лет, практически с первых номеров. Очень рады, что когда-то для сотрудничества выбрали этот журнал.

Благодаря «Модному городу» мы приобретали новых клиентов, имя, популярность. Считаем, что в Туле это одно из самых весомых и интересных изданий.

Желаем вам расти дальше, не останавливаться, придумывать новые рубрики, которые помогали бы завоевывать новых читателей!

Сергей Поляков,

директор Велнесс-центра N?ERGO

— Мы сотрудничаем с вами почти с самого начала существования журнала.

Вместе растем, развиваемся, находим друзей и единомышленников.

Благодаря «Модному городу» наш центр приобретает новых клиентов, а наши постоянные посетители узнают обо всех новинках, которые мы для них готовим.

Все эти годы мы жили активной жизнью и развивались на благо наших клиентов. И нам приятно было наблюдать, как в то же самое время рос и развивался «Модный город».

Мы рады поздравить наших друзей с замечательным событием в вашей жизни. Сотый номер — важный этап, и я уверен, таких юбилейных сотен в вашей истории будет еще немало!

Елена Осетрова,

исполнительный директор «Велнесс-отеля»

и детского развивающего центра «Витамин»

— «Модный город» с первого выхода в свет завоевал позиции популярного тульского глянца. Мы давно сотрудничаем с журналом, в последнее время как Детский центр «Витамин».

Являясь вашим постоянным читателем, могу заявить, что для себя как для женщины, мамы и бизнес-леди всегда нахожу актуальную и полезную информацию.

Ваш журнал представлен в лобби совершенно разных направлений бизнеса. Приятно быть вашим партнёром!