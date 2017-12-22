ПРЕ…Красная поляна!

После того, как в 2014 году отгремела Зимняя Олимпиада в Сочи, по стране понеслась мода на российские горнолыжные курорты. Наталия Одинцова, директор турагентства «Бекар», рассказывает о том, как можно качественно, недорого и на европейском уровне покататься на лыжах или сноуборде, не оформляя при этом загранпаспортов и виз.

Наталия Одинцова

Что это такое?

Горнолыжный курорт Красная Поляна – это два поселка, Красная Поляна и Эсто-Садок, а также сами горнолыжные комплексы чуть дальше в горах – «Роза-Хутор» и «Горная Карусель».

Считается, что на «Розе» трассы более сложные, а вот «Горная карусель» больше подойдет для начинающих.

Сколько стоит тур?

Неделя с вылетом после январских праздников и проживанием в непосредственной близости от горнолыжных склонов обойдется минимум 8500 руб. с человека (отель хостельного типа) и от 13 000 руб. с человека (номер с удобствами бюджетного отеля), с перелетом.

Где остановиться?

На Красной Поляне построено огромное количество отелей на любой вкус и кошелек.

Из бюджетных вариантов – Rosa Village, «Приют панды» («Роза Хутор»), Bridge Mountain, «Горки Город», апарт-отель («Горная Карусель»).

Если вы готовы платить за комфорт и дополнительные услуги, выбирайте отели более высокого уровня: «ГОРКИ ПАНОРАМА» 4* – крытый плавательный бассейн и аквапарк, «СОЧИ МАРРИОТТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА» 5* (на территории работает полноценное казино), «ГРАНД ОТЕЛЬ ПОЛЯНА» 5* (с огромным открытым подогреваемым бассейном) и др.

Сколько стоит покататься?

Стоимость ски-пассов начинается от 1200 руб. в зависимости от подъемника и времени катания. Если у вас нет своего оборудования, это тоже не проблема: стоимость проката лыж или сноуборда составит 1000-1200 руб. в сутки за комплект.

Где поесть?

Бытует мнение, что цены на питание в районе горнолыжных курортов Сочи неподъемные. Это не так!

Да, на Красной Поляне есть и фешенебельные рестораны, но и бюджетный путешественник найдет для себя варианты.

Рекомендую обратить внимание на бюджетные кафе – фудкорт на 2 этаже «Горки Город Молл», «Мама. Ру» в районе подъемника «Горная Карусель», а также «Макдоналдс», столовая «Берлога» на Розе Хутор.

Где развлечься?

Если с лыжами и сноубордом вы не дружите, не стоит отчаиваться. Создателями курорта предусмотрена масса развлечений и для «малоспортивного» туриста. К вашим услугам 2 аквапарка, один из которых с открытым бассейном в окружении горных вершин, кинотеатр, боулинг-центр, несколько концертных площадок, хаски-центр, тюбинговая зона и многое другое.