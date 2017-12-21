блоги
блоги
Регистрация
Модный город
В Туле прошли «Новогодние старты» по плаванию

В Туле прошли «Новогодние старты» по плаванию

В фитнес-центре «Гоголь» 16 декабря прошел традиционный чемпионат по плаванию среди любителей «Новогодние старты». Битва на дорожках была нешуточной!

Впервые «Новогодние старты» для любителей прошли в прошлом году. Сразу после него многие его участники начали подготовку к следующему турниру. На этот раз он собрал почти в два раза больше пловцов. Участники стартов соревновались в трех возрастных категориях – 18–35, 35–50 и старше 50 лет.

В этом году чемпионат еще больше приблизился к профессиональным турнирам: была введена новая дисциплина – 50 м баттерфляем.

Заплывы на 50 м баттерфляем.

Кстати, многие из участников «Новогодних стартов» в «Гоголе» не так давно успешно выступили на всероссийском уровне – на Кубке России в Казани. Сами спортсмены получили благодарности от городского спорткомитета за участие в соревнованиях, а их тренер Юрий Шувалов – за подготовку пловцов.

Тренер Юрий Шувалов.

Абсолютными победителями «Новогодних стартов» (по сумме результатов) стали Евгений Качанов и Валерия Рычакова. Вторые и третьи места заняли у женщин Анна Алешина и Ирина Щербинина, у мужчин – Александр Томилин и Александр Рябкин.

Победители и участники соревнований.

Подробности турнира - в нашем фоторепортаже.

Фото: Светлана Колоскова.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
показать все фотографии
Автор: Екатерина Белова, 21 декабря, в 10:00 +5
ПРЕ…Красная поляна!
ПРЕ…Красная поляна!
Сидите на диете? Тогда ЖОР идет к вам!
Сидите на диете? Тогда ЖОР идет к вам!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.