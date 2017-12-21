В Туле прошли «Новогодние старты» по плаванию

В фитнес-центре «Гоголь» 16 декабря прошел традиционный чемпионат по плаванию среди любителей «Новогодние старты». Битва на дорожках была нешуточной!

Впервые «Новогодние старты» для любителей прошли в прошлом году. Сразу после него многие его участники начали подготовку к следующему турниру. На этот раз он собрал почти в два раза больше пловцов. Участники стартов соревновались в трех возрастных категориях – 18–35, 35–50 и старше 50 лет.

В этом году чемпионат еще больше приблизился к профессиональным турнирам: была введена новая дисциплина – 50 м баттерфляем.

Заплывы на 50 м баттерфляем.

Кстати, многие из участников «Новогодних стартов» в «Гоголе» не так давно успешно выступили на всероссийском уровне – на Кубке России в Казани. Сами спортсмены получили благодарности от городского спорткомитета за участие в соревнованиях, а их тренер Юрий Шувалов – за подготовку пловцов.

Тренер Юрий Шувалов.

Абсолютными победителями «Новогодних стартов» (по сумме результатов) стали Евгений Качанов и Валерия Рычакова. Вторые и третьи места заняли у женщин Анна Алешина и Ирина Щербинина, у мужчин – Александр Томилин и Александр Рябкин.

Победители и участники соревнований.

Подробности турнира - в нашем фоторепортаже.

Фото: Светлана Колоскова.