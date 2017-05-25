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Блондинки против брюнеток. Вера Рыбалкина

Блондинки против брюнеток. Вера Рыбалкина

О том, как цвет волос влияет на жизнь и отношения, размышляет Вера Рыбалкина, управляющая сетью клиник врачебной косметологии В. Н. Комаровой.

- Вы когда-нибудь меняли цвет волос?

- Конечно, и много раз. Как и любой женщине, мне нравится примерять разные образы. Цвет волос – это то, что позволяет нам измениться кардинально. А с изменениями внешними, несомненно, происходят и внутренние. Мои волосы были и светлыми, и темными, и даже фиолетовыми.

- Блондинки кажутся беззащитными и наивными, брюнетки – решительными и уверенными в себе. Что Вы об этом думаете?

- Я знаю множество женственных блондинок со «стальным» характером и брюнеток, у которых внешняя серьезность дальше их образа ни на что другое не распространяется.

Что однозначно производит на окружающих положительно впечатление – это наша уверенность в себе.

На своей работе я очень часто наблюдаю такие изменения в наших постоянных клиентах. Многим уход за своей внешностью дарит другое восприятие себя. Ведь если ты хочешь, чтобы тебя полюбили, – начни с любви к себе. И дальше все приходит само: успех, уважение окружающих, уверенность в себе, гармоничные отношения....

- Мужчины предпочитают брюнеток или блондинок?

- Думаю, мужчины предпочитают легких, веселых и уверенных в себе девушек. С любым цветом волос. А некоторые - даже лысых.

- Ваш самый сумасшедший поступок?

- На мой взгляд, сумасшествие – это делать то, что тебе не принесет удовольствия. Все остальное – норма. Я обожаю экстрим: ныряю, занимаюсь скалолазанием, прыгаю с парашютом и пр. Легко могу сорваться и уехать в путешествие по Африке. Разве это сумасшедшие поступки? По-моему нет.

Сумасшедший поступок – это сидеть дома и тратить свою жизнь впустую, когда вокруг столько возможностей проводить ее ярко.

- Три главных черты Вашего характера?

- Авантюризм, мечтательность и порядочность.

- Ваш главный секрет красоты?

- Мой главный секрет красоты – моя работа. Во всех смыслах этого слова. Она меня стимулирует. Благодаря ей я в курсе всех самых современных технологий мира красоты. Я постоянно пробую новые косметические продукты и процедуры. Мне это интересно и, каждый раз, запуская новый продукт или услугу в клинике, я чувствую невероятный драйв от того, что это смогут попробовать и другие женщины. Ведь, то, что сейчас выпускается на косметический рынок, - это настоящая фантастика!

 

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
Бьюти-тренд: Fitness’s’Baby
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