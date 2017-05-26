Бьюти-тренд: оксисайз

Похудеть можно, если правильно... дышать! О системе оксисайз - дыхательной гимнастике для похудения - рассказывает Ольга Русакова, инструктор по «оксисайз» и похудению центра «Сатмия».

Ольга Русакова.

Оксисайз - это специальная система четырехэтапного диафрагмального дыхания. Она позволяет максимально насытить кровь кислородом и превратить с его помощью жировые клетки в воду и углекислый газ.

Во время дыхательного цикла упражнений происходит то напряжение, то расслабление мышц пресса, что позволяет быстро привести себя в форму, подтянуть живот и бока.

Более того, особенная техника диафрагмального дыхания позволяет совершать своеобразный самомассаж внутренних органов, благодаря чему можно добиться улучшения пищеварения и укрепления мышц пресса. А для того чтобы кислород максимально мог достигнуть жировых отложений в проблемных зонах, к дыханию прилагаются несложные упражнения на укрепление различных групп мышц и растяжку.

Оксисайз способствует снижению веса, сглаживанию проявлений целлюлита. С помощью этой методики можно уменьшить объёмы, укрепить мышцы.

Применение оксисайз помогает уменьшить аппетит, ускорить обмен веществ в организме, стабилизировать работу кишечника.

В результате тренировок улучшается общее самочувствие и нормализуется эмоциональное состояние.