Бьюти-тренд: Fitness’s’Baby

Чтобы пойти на фитнес, молодой маме больше не нужно думать, с кем оставить ребёнка. В Тулу пришёл международный проект Fitness’s’Baby - «Фитнес с малышом» для мам с детьми от 3 месяцев до 3 лет.

Мария Котенёва, официальный представитель

фитнес-проекта Fitness’s’Baby в Туле.

Это проект для мам, которые занимаются собой, приходят в форму «без отрыва» от малыша. Уникальная система тренировок способствует плавному и комплексному восстановлению организма после родов.

Для мам с грудными детьми существуют варианты тренировок с ребёнком на руках.

Дети постарше играют вместе, пока мамы занимаются. Сплошные плюсы: мама в форме, кроха привыкает к здоровому образу жизни и общению с другими детьми!

Летом проект Fitness’s’Baby планирует проводить тренировки на свежем воздухе, встречи и пикники.