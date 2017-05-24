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Бьюти-тренд: Fitness’s’Baby

Бьюти-тренд: Fitness’s’Baby

Чтобы пойти на фитнес, молодой маме больше не нужно думать, с кем оставить ребёнка. В Тулу пришёл международный проект Fitness’s’Baby - «Фитнес с малышом» для мам с детьми от 3 месяцев до 3 лет.

Мария Котенёва, официальный представитель
фитнес-проекта Fitness’s’Baby в Туле.

Это проект для мам, которые занимаются собой, приходят в форму «без отрыва» от малыша. Уникальная система тренировок способствует плавному и комплексному восстановлению организма после родов.

Для мам с грудными детьми существуют варианты тренировок с ребёнком на руках.

Дети постарше играют вместе, пока мамы занимаются. Сплошные плюсы: мама в форме, кроха привыкает к здоровому образу жизни и общению с другими детьми!

Летом проект Fitness’s’Baby планирует проводить тренировки на свежем воздухе, встречи и пикники.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +7
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