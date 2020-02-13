Ребенок важнее любви?

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Продолжаем изучать круги приоритетности в семье. Начало истории можно почитать здесь, здесь и здесь. Кто не в курсе, круги приоритетности являются понятным чеклистом для счастливой жизни. Это как в армии: «Действуй строго по уставу, завоюешь честь и славу!»

Всеволод Татаринов,

президент API, бизнес-тренер.

В молодой семье в третьем круге приоритетности пребывают родители. Как только рождается ребенок, плод любви супругов, он начинает занимать почетный третий круг приоритетности, переводя родителей своих родителей (дедушек и бабушек) в четвертый круг.

И здесь еще неокрепшим в семейных бурях молодым родителям жизнь подсовывает очередной челлендж. В чем он состоит?

Инстинктивная программа мамы начинает игнорировать слабенький голосок разума и все мощь своей любви направляет на ребеночка. Папка при этом чувствует, что эту могучую волну любви у него отобрали.

Ощущая последствия отъема любви, каждый из мужчин действует по разным сценариям. Позвольте я приведу вам самые распространенные:

— Бессознательно ощущая, что его обворовали, он пытается, капризничая, вернуть внимание-любовь к своей персоне. Начинает пить, играть, трудоголить, ввязываться в сомнительные истории и т. п.

Типа, назло бабушке отморожу уши, тогда все вы поплачете за то, что довели меня до этого и что уши мои больше не вернуть!

— Уходит в работу, становясь малозначимым, подчиненным членом молодой семьи, смирившись с тем, что он третий лишний. Рабочая лошадка по материальному обеспечению семьи. Типа «я все понимаю, сейчас не до меня», но при этом затаив обиду, за которую даже на бессознательном уровне рано или поздно будет мстить.

— Ищет отнятую любовь на стороне. Особенно если он, с одной стороны, привлекательный и успешный, с другой — низкоморальный. Идеальный вариант «героя-любовника». Эта категория немногочисленна, но забавна, так как в отличие от предыдущих фигурантов нашего списка не испытывает чувства вины, еще и «выкатывая» претензии.

— Чуть не забыл непопулярный в народе метод, который является правильным ответом. Молодой отец обсуждает с супругой новые обязательства, распределяет ответственность и радуется своему чаду, которое не разделяет их семью, а укрепляет ее.

Последняя позиция является возможной, если только именно муж — действительно главный в семье.

В современном обществе, где дуют злые ветра феминизма, неосознанная женщина, поддавшись материнскому инстинкту, как правило, ломает семью, а потом находит виноватого… именно в мужчине.

И отчасти это так. Мужу, как главе семейства, уготовлена роль капитана корабля под названием «Семья». Он за все в ответе. Однако все мы родом из детства, и мужчина повторяет модель своей семьи. За что купил, за то и продал.

В победившем обществе потребления институт семьи трещит по швам, увеличивая количество несчастных и искалеченных душ. Посмотрите по сторонам. Худшее, что может случиться с ребенком, — это расти без отца или получать модель для повторения в «поломанной» семье.

Болезнь семьи сейчас в норме. Что ожидать от общества, если болезнь — норма? Пишу я об этом с присущим мне юмором, однако эта история настолько распространена, что смешного мало.

Есть ли лекарство от болезни? Женщина должна понимать, что гормональный катарсис неизбежен, и инстинктивные программы попытаются взять верх. Но она должна понимать и то, что ли в приоритете — все-таки полноценная семья. Ребенок должен по приоритетности занимать почетное третье место, не вытесняя вашего мужа со второго круга приоритетности. Позиция ребенка, в которой он плод любви мамы и папы, не разделяет их и не может быть важнее их любви, создает естественное счастье как модель для повторения.

Женщины, вы меня услышали? Нужно включать осознанность и не забирать любовь у мужа. Здесь просто необходима хваленая женская мудрость.

То, о чем мы сегодня говорили, — только часть проблем, поджидающих семью. В следующий раз мы продолжим говорить о последствиях нарушения третьего круга приоритетности. Мы раскроем зловещие замыслы ОПГ «Бабушки и Дедушки» и «Лучшие подруги», которые из добрых побуждений, «чтобы помочь», тоже стремятся пустить закачавшийся кораблик молодой семьи на самое дно жизни.

Поэтому не расходимся. Скоро я окачу вас леденящим хоррором под названием «как бывает в реальной жизни». Но не для того чтобы напугать, а чтобы предостеречь и оградить от фатальных ошибок, ибо жизнь прекрасна и увлекательна!