Формула любви или страдания? или Первый круг приоритетности

Передаю вам жаркий привет и новую порцию прагматических знаний, наполненных романтикой. В прошлый раз мы рассмотрели простую формулу счастливых отношений. Это «круги приоритетности», которые простым, но надежным способом сделают ваши отношения более счастливыми. А сегодня мы рассмотрим, как нарушение кругов приоритетности забирает семейное счастье.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер.

Самая первая ошибка – это считать, что кто-то в вашей жизни более ценен, чем вы.

Помните, мы говорили, что в каждом человеке есть частичка Бога. Люди неверующие называют это частичкой жизни. Это не только позволяет нам осознавать, но также делать свободный выбор и реализовывать свои стремления.

Если первый круг приоритетности не проработан, то под действием авторитета другого человека, или «дрессировки», при поддержке низкой самооценки человек отказывается от своих интересов, принося их в жертву ради чужих.

Формат нашего общения в журнале не позволяет мне подробно разобрать все нюансы, поэтому буду накидывать «широкими мазками», а люди интересующиеся всегда смогут углубиться в тему путем самообучения.

Так вот, любовь к себе является самой главной опорой счастливых отношений.

Когда человек не наполнен любовью к себе, он пытается найти ее вне себя, тем самым попадая в «ловушку внешнего одобрения». Человек учится не быть главным в своей жизни, а побыстрее скинуть на кого-нибудь ответственность, а потом из позиции жертвы рыдать и плакать над несправедливой жизнью.

В общем, человек должен осознавать, что в нем Бога или, если хотите, жизни столько же, сколько и в любом другом человеке. Это означает, что никто не лучше и не хуже, не ближе к Богу и не дальше. Человек есть человек. И он может многое в своей жизни изменить, если готов платить цену. Если же человек не готов платить и хочет получить изменения на халяву, его ждет только разочарование.

Каждый из нас постоянно встречает непрекращающиеся попытки «продать» нам душераздирающую «правду», конечная цель которой – отказ от своих интересов в пользу кого-то или чего-то. Помните манипуляцию из взаимодействия Win-Lose? Кто-то выигрывает за счет проигравшего. Это не формула любви, но формула разделения и страдания. Вы не обязаны «покупать» то, что вам невыгодно.

Итак, если у кого-то проблемы начинаются с первым кругом приоритетности, найдите материал, который называется «3 психотехники» и проделайте их.

Помните о том, что пока человек сам не начал заботиться о себе, никто не сможет заботиться о нем, осуществляя именно его цели и предпочтения в жизни. Не позволяйте себя толкать и не залезайте сами в позицию жертвы, знайте и соблюдайте свой интерес.

Любить – это также значит защищать. Научитесь защищать свои интересы. Чтобы их знать, нужно самостоятельно найти время и перевести в процесс осознаваемого то, что у большинства находится в разряде «не хуже, чем у людей».

Изучите именно себя. Отличной техникой для этого служит старая добрая ручка, тетрадка и уединение. Сделайте технику «Level 0». Она находится на моем канале Youtube в свободном доступе.

Вы можете дать другим любовь, только когда наполнитесь ей сами. Пытаться найти любовь вне себя – дело рискованное, энергозатратное и невыгодное. Давать от избытка – единственный способ не попасть в ловушку «ответного дарения», в которую попадает большинство. Очень просто отдать слишком много, ожидая взамен взаимности. Но взаимность – дело зыбкое. Это происходит не потому, что люди плохие и эгоистичные, просто у каждого свое понимание и жизни, и ценностей.

Выгоднее, наполнившись любовью, отдавать ее, получать ответную любовь без попадания в овердрафт.

У вас получится! Я в вас верю!

В следующий раз рассмотрим ошибки нарушения второго круга приоритетности. Будет интересно и полезно!