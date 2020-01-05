Дети и родители: русская рулетка

В прошлый раз мы разобрали нарушение «кругов приоритетности» в первом круге. Пытливые умы смогли почерпнуть приличное количество трансцендентных знаний для получения частички персонального счастья. Сегодня поговорим про второй круг приоритетности.

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер.

Для человеческого существа в процессе его младенчества и ранней юности главными являются родители. В этом возрасте ответственность за то, чтобы самыми главными во втором круге были родители, несут ответственность сами родители.

Это означает, что когда родители охотно отдают неокрепшее сознание ребенка на растерзание интернетов, детского сада и школы, происходит «русская рулетка».

Я серьезно. В это время формируется модель, которая будет неудержимо повторена в нескольких поколениях. Я согласен, что для некоторых детей, беря во внимание их родителей, это просто спасение. Однако здесь мы подразумеваем нормальных, адекватных людей с семейными устоями.

Если в это время для ребенка родители теряют свой авторитет, их чада обязательно наберутся ментальных «блох» на стороне. Что, как мы и говорили, - настоящая «русская рулетка».

До того момента, пока ребенок не вырос настолько, чтобы жениться или выйти замуж, во втором круге приоритетности у него находятся родители.

Когда же естественное таинство произойдет, и отпрыск станет настолько взрослым, чтобы завести свою семью, родители плавно «переезжают» в третий круг приоритетности, уступив свое место супругу или супруге.

И вот на этом месте обычно и возникают всякие «трешаки», когда теща, свекровь (реже – свекор или тесть) пытаются залезть третьим лишним в «супружеское ложе» выросших детей,

что неминуемо приводит к разделению неокрепшей ячейки общества и последующему страданию всех фигурантов этого безобразия.

Ибо семья, как атом, неделима). А как говорится в книге книг, «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф.12.25). Что тут скажешь?

В общем, резюмирую. Родители, воспитывайте детей вовремя, а потом не лезьте в их личную жизнь, когда вас не просят. ТЧК. Нарушение этого нехитрого закона всегда приносит страдания. А как завещал товарищ Будда, «Человеческое существо стремится к удовольствиям и избегает страдания». Следовательно, нужно включать разум и не делать того, что опустит и вас, и ваших чад в пучину страдания.

В следующем разборе эпических фейлов мы увидим, к чему приводит нарушение третьего круга приоритетности.