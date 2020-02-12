Блогер: Анжелика Келина

Блогер с 6300 подписчиками Анжелика Келина @queen_of_sun18 рассказала «Модному городу» о людях, местах, книгах и вещах, которые каждый день вдохновляют ее на мотивирующие посты.

Мотивация

Я убеждена, что семья – это самый лучший университет по самосовершенствованию. Она учит уважению и пониманию, заботе и любви. Дети заряжают меня своей позитивной энергетикой и смехом каждый день, а муж – самый лучший критик и советчик. Мне часто задают вопрос, можно ли любить одного человека всю жизнь? Конечно, да! Для этого нужно всего лишь помнить три простые вещи: никогда не обсуждать мужа (или жену) с друзьями, особенно в негативном ключе, выделять время для романтических встреч и поездок только вдвоем,

и самое главное – проговаривать все претензии и не убегать от спорных моментов.

Путешествия

Ничто так не меняет и не вдохновляет меня, как путешествия. Активно езжу последние два года, за которые успела посетить 15 стран (13 из них - европейские). Путешествуем вдвоём с мужем и не можем представить ни одну поездку без пеших прогулок. В такие дни нахаживаем по 25000 шагов. В Италию готова возвращаться хоть каждый день. Атлантика в Португалии навсегда останется в моей памяти, а вот среди городов ни один пока меня не влюбил в себя так, как Москва.

Саморазвитие

Без этого я вообще не представляю современного человека. Два года назад я отказалась от просмотра федеральных каналов с новостями, телевизор изредка использую только для просмотра определенных фильмов. А вот книги, именно печатные, – моя любовь. Рекомендую почитать:

Аллан и Барбара Пиз «Почему мужчины врут, а женщины ревут» – сложные вещи повседневных отношений легким доступным языком

Альфи Кон «Воспитание сердцем» – лучшее, что я читала про детское воспитание без травм и условий.

Роберт Кийосаки « Квадрат денежного потока» доступно об инвестировании и работе денег в разных сферах.

Косметика

Эти средства живут в моей косметичке больше трёх лет.

Термальная вода La Roche увлажняет и освежает.

Восстанавливающая маска Valmont (в женских кругах известна как маска «Золушка»): наношу на ночь – и утром красивая)).

Патчи для глаз от Shiseido идеально снимают следы усталости и разглаживают мелкие морщинки.

Мой базовый уход – крем от La Mer – выполняет очень много функций: ухаживает, восстанавливает, омолаживает.

Красная помада стала моей визитной карточкой. Их много, одна из любимых, от NYX, создаёт мое настроение каждый день. Для ухода за губами у меня есть блеск от La Mer (не только восстанавливает и увлажняет, но и увеличивает губы) и липидный восстанавливающий бальзам La Roche.

За нежно-розовый румянец я благодарна сатиновым румянам MAC, за идеальные ресницы – туши Chanel Revolution.

А мои фавориты среди тональных средств – легкий флюид La Mer и более плотная тональная основа Este Lauder.

Моё тайное хобби

Это геммология. Изучение камней и их свойств увлекло меня более 10 лет назад.

Я искренне верю, что камень может быть и оберегом, и талисманом, он может одаривать хозяина удачей и здоровьем.

Близким людям я дарю различные изделия, о которых они потом рассказывают удивительные вещи: например, подруга после моего подарка удачно вышла замуж.