Вот это любовь! Истории 4 тульских пар

Фото: Юлия Кудашова.

День влюбленных — хороший повод еще раз сказать любимому человеку о своих чувствах, подарить что-то приятное, порадовать девушку, жену красивыми цветами. В нашем цветущем фотопроекте четыре пары рассказали свои истории любви.

Юлия и Никита Герасимовы

Цветы связали их, когда Юля пришла работать в «Клумбу» флористом. И сейчас, спустя 10 лет, их жизнь по-прежнему связана с цветами, которые каждый день окружают их на работе. Но не надоедают — потому что красота, как и любовь, не может надоесть!

— Мы всегда отмечаем День влюбленных. И хотя в этот праздник обычно работаем и видим цветы с утра и до вечера, это не мешает Никите каждый раз дарить мне шикарный букет, — говорит Юля. — А я счастлива его получить, ведь цветы, выбранные любящим мужчиной специально для тебя, способны выразить его чувства гораздо лучше слов.

Юлия и Николай Часовских

— В нашей семье 14 февраля — особенный праздник: это не только День влюбленных, но и день рождения нашего старшего сына Александра, которому в этом году исполняется 14 лет. Поэтому у нас есть двойной повод для радости, для подарков друг другу и для цветов — в знак любви, которая за 15 лет, что мы вместе, стала еще сильнее и ярче.

Мы точно знаем, что с годами любовь не проходит, а превращается в более глубокое чувство, в котором есть влюбленность, страсть, дружба, желание и готовность вместе пережить всё, что будет на пути.

Анна и Алексей Локонцевы

Анна и Алексей познакомились случайно в общей компании: он говорит, что влюбился в нее с первого взгляда, она — что отметила его чувство юмора и умение пошутить над собой. Они влюблены друг в друга уже 8 лет.

— Чтобы выразить свои чувства любимому человеку, не надо каких-то особенных дат и праздников. Но раз уж в нашей жизни есть такой день, когда вокруг всё просто искрится любовью, нужно использовать эту возможность лишний раз порадовать друг друга: теплыми словами, милыми сюрпризами и цветами.

Любите и берегите друг друга! Если есть любовь, мудрость, взаимопонимание, общие взгляды на ситуации и на жизнь в целом — всё будет хорошо!

Екатерина и Сергей Коробец

Екатерина и Сергей вместе уже 12 лет. Познакомились в ночном клубе, где Сергей в то время работал барменом.

— День влюбленных — это море романтики, которая захватывает всех, и мы — не исключение, — говорит Сергей. — Наша традиция в этот день — делать друг другу приятные сюрпризы, а я обязательно дарю Кате цветы — как девушке, которая покорила меня с первого взгляда, изменила мою жизнь, стала любимой супругой и мамой нашей дочки.

А вообще не нужно ждать повода, чтобы подарить цветы, — дарите их просто так, потому что они всегда поднимают вашим любимым настроение!