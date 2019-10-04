Простая формула счастливых отношений

Мой летний жаркий привет всем читателям журнала «Модный город»! Сегодня давайте поговорим о психотехниках, которые улучшат ваши отношения с близкими. Именно близкие люди сильнее других факторов влияют на наше ощущение счастья! Однако именно они могут его и разрушить…

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер.

Чтобы наслаждаться жизнью и получать от нее максимальное удовольствие, я предлагаю вам взять на вооружение работающую технику «Круги приоритетности».

Шаг №1. Осознанность. Это начало любых улучшений в вашей жизни. Осознанность – единственная власть, которой вы обладаете. И, конечно, любая власть – это не только привилегии, но и ответственность. Но приятная ответственность за свое персональное счастье.

Шаг №2. Решение управлять отношениями.

Шаг №3. План.

Шаг №4. ДАО. Действие, анализ результатов и последующая корректировка, обучение.

Давайте по порядку. Для сознательного управления отношениями нужна определенная «ментальная конструкция», которая станет тем самым каркасом, на котором будет возводиться ваше «здание» отношений. Позвольте, я представлю вам так называемую модель «кругов приоритетности».

Начнем с центра или ядра ваших кругов приоритетности. Это, собственно, вы сами.

Для более эффективной модели, которая сразу учитывает компенсацию чрезмерного усиления Эго, под понятием «вы сами» имеется ввиду та частичка Бога или, если вы не верите в Бога, та частичка жизни, которая и позволяет вам осознавать. Это и есть первый круг или ядро ваших «кругов приоритетности».

На втором месте находятся родители, если вы не женаты или не замужем.

Если вы уже человек взрослый и у вас есть супруг или супруга, то второй круг приоритетности составляет именно ваша половинка, а родители переходят на третий круг приоритетности.

После рождения детей они, дети, составляют третий круг, перенося родителей на четвертый круг приоритетности.

На пятом месте находятся родственники и друзья.

На шестом – весь остальной мир.

Эта простая ментальная конструкция не только позволяет вам определить приоритетность для осознанных выборов в жизни, но и научить своих детей системе, которая сделает их счастливей. Модель проста на первый взгляд, но требует от вас, особенно на первых порах, вашего внимания. Не так и просто применить эти простые компоненты в жизни.

Большинство выборов мы делаем неосознанно, повторяя «колесо страданий», которое нам передали родители или сформировали люди, которые с нами взаимодействовали.

И почти всегда эти люди не являлись примером семейного счастья.

Жизнь хороша тем, что пока она идет, мы можем поменять многие вещи в ней. Да, нужные изменения – это всегда усилия. Однако счастливая жизнь этого стоит, не так ли?;)

Давайте рассмотрим в следующий раз, что бывает, если нарушить круги приоритетности, и как их соблюдение поможет спасти множество семей и отношений.