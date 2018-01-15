Прикус - это не только брекеты и ровные зубы

Если у вас часто болит голова, мучают боли в шее, нарушение сна и храп, воспаление уха или немеют кончики пальцев рук – возможно, вам стоит обратиться к стоматологу. Эти и многие другие симптомы, которые мы подчас безуспешно лечим у других специалистов, могут оказаться последствиями неправильного прикуса.

Почему для исправления прикуса недостаточно просто поставить брекеты на зубы, и как должно проходить лечение, рассказывает Михаил Арзуманян, главный врач клиники Smile SPA, обладатель ученой степени «Fellow» «Международного колледжа краниомандибулярной ортопедии FICCMO», врач-стоматолог.

Михаил Арзуманян

– Михаил, а разве неправильный прикус нельзя исправить брекетами?

– Большинство людей, желая исправить прикус, подразумевают зубы: устранить их кривизну и сделать ровными. А между тем, исправление прикуса – это целая система, которая контролирует положение челюсти.

Прикус - это и суставы, и огромное количество мышц лица и шеи. При правильном прикусе и положении челюсти мышцы в состоянии покоя должны быть расслаблены. Если же зубы смыкаются неправильно (например, из-за некачественно установленной пломбы, отсутствия зубов и других причин), то мышцы приспосабливаются к этому и возникает их чрезмерное напряжение, спазм, усталость. Из-за этого могут смещаться головки челюстных суставов и суставного диска (в результате чего возникает боль при открывании рта, щелчки в суставе), ограниченное открывание рта.

В это сложно поверить, но из-за одной неправильно установленной пломбы, которая оказывается выше остальных зубов, может нарушиться осанка, возникнуть храп, гипоксия и т. д.

В эксперименте на крысах была изготовлена завышающая пломба на один боковой зуб с правой стороны. Через неделю peнтгенологическое обследование выявило деформацию всего позвоночника.

Осанка крысы до (слева) и после эксперимента (справа). Из-за одной лишь «неправильной» пломбы произошла деформация позвоночника.

После установки такой же пломбы на боковой зуб слева форма позвоночника восстановилась.

Поэтому нужно не просто лечить и реставрировать зубы, а посредством стоматологических методов решать функциональные проблемы всего организма. Подобный комплексный подход применяется в нейромышечной стоматологии, когда отслеживается состояние мышц и суставов и в соответствии с этим строится план реабилитации пациента.

– Как это происходит на практике?

– До начала лечения пациент проходит комплексное биометрическое обследование, которое длится примерно 3 часа: миография, сонография, гнатография, полное рентгенологическое обследование.

С помощью такого миомонитора проводится электронейростимуляция, после которой мышцы челюсти полностью расслабляются, восстанавливают свою длину. После этого стоматолог определяет и фиксирует правильное положение челюсти.

В результате определяется правильное положение нижней челюсти и фиксируется при помощи специальной каппы - ортотика. Когда произойдет адаптация к правильной нейромышечной позиции (при которой мышцы расслаблены, суставы не смещены), можно переходить к дальнейшему лечению – лечить и реставрировать все зубы, нуждающиеся в этом.

Кому-то достаточно исправить одну пломбу, чтобы нормализовать прикус, другим требуется полная реконструкция.

В случае отсутствия зубов устанавливаются импланты. Если при предыдущем лечение были некачественно установлены пломбы, их необходимо заменить. Если некачественно залечены каналы - перелечить их, лучше под микроскопом.

Корневые каналы зубы лучше лечить под микроскопом. Многократное увеличение исключает риск некачественной пломбировки.

Если пациенту требуется исправить кривизну зубов, можно использовать различные брекет-системы, а также новую технологию - прозрачные каппы Invisalign. Комплект каппы заказывается индивидуально для каждого пациента в лаборатории в США. Время ношения капп –22 часа в сутки, замена на новые – каждую неделю. Invisalign – это, наверное, самое лучшее, что сегодня есть в ортодонтии.

Каппы прозрачные и, в отличие от брекетов, незаметны на зубах.

Задача нейромышечного стоматолога - провести лечение так, чтобы челюсть заняла правильное положение без лишней нагрузки на мышцы и суставы. В результате все симптомы, о которых мы говорили в начале, уходят.

– Какие симптомы должны натолкнуть на мысль о визите к нейромышечному стоматологу?

– Головная боль, боль и щелчки в челюстных суставах, ограниченное открывание рта и затруднения при жевании и глотании, звон в ушах, головокружение, боли в области лица, шеи, проблемы с осанкой, онемение кончиков пальцев рук, нервозность, бессонница, храп и апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне).