Эти секреты помогут «сохранить» лицо при похудении

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Первое, что выдает начало диеты, - лицо: кожа, овал, зона вокруг глаз. Эксперт по стройности Мария Волкова рассказывает, как сохранить лицо «на месте» в период снижения веса. Это нужно знать каждой стройнеющей!

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья

Большинство худеющих жаждут уменьшения веса и объемов так сильно, что забывают про лицо: «Минус 20 см с лица не сойдет, в отличие от живота, так что нечего париться». Но это не так!

Наша массажистка как-то сказала гениальную фразу: «Лицо просят не трогать: мол, и так нормально. Давайте дождемся, когда оно сползет в декольте, и начнем над ним работать!» Что делать, чтобы лицо не «сползло» во время похудения? Вот эффективная схема.

Делайте массаж

Обязательно рекомендую массаж лица, шеи и декольте.

Даже просто массаж на аргановом масле без дорогой процедуры ухода сотворит заметное чудо уже за 3 сеанса.

А пройденный курс заметят все окружающие.

Пейте витамины, добавки и воду

В период снижения веса коже очень хорошо помогают такие вещи, как омега 3 жирные кислоты, готу кола, витамин С буфферизованный. И вода - простая, чистая, много.

Гиалуроновая кислота и коллаген в капсулах внутрь, увы, не сработают, если последний год мы не проявили к своему телу должного уважения, а именно не накормили его до сыта постным мясом с грубым рисом. Нехватка полноценного белка (а она есть почти у каждого) не позволит коллагену из капсулы уйти в кожу: ее «съест» сам организм.

Не забывайте о домашнем уходе

Палочки-выручалочки для кожи - альгинатная маска (это суперсредство для лифтинга), аргановое масло хорошего качества (чистое или смесь с эфирными - выбираем по типу кожи. Лично я пользуюсь двумя видами масел - одно чистое, второе с лавандовым маслом. Никогда не думала, что эти масла способны так ухаживать за кожей), хорошая лифтинг-сыворотка и уходовый крем.

Для умывания купите средство с гликолевой кислотой: хорошо очищенная кожа - залог отличной работы всей остальной уходовой косметики.

Очень быстрый эффект дает гель гиалуроновой кислоты (сочетание низко- и высокомоллекулярной). Его можно использовать под альгинатную маску или под крем, чтобы увлажнить кожу изнутри.

Вместо скраба с грубыми частицами в период похудения советую использовать энзимный или кислотный пилинг или маску.

Враги кожи - простые углеводы и стресс

Внимательно отслеживайте количество простых углеводов. Хлеб и хлебцы, мед, сахар, сладкое, фрукты - все должно быть в меру, около 20% от общего здорового рациона. Иначе гликация сведет на нет все усилия в борьбе за эластичную кожу лица.

Что касается стресса, помните: паника, недосып, нервоз, крики и слезы бьют по лицу сильнее, чем кулак. Особенно на фоне снижения веса. Так что спокойствие, только спокойствие:).