Новое в имплантации зубов

О новой технологии в имплантации рассказывает Андрей Тихонов, хирург-имплантолог «Центра стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.».

Новинкой в имплантации стали индивидуальные циркониевые абатменты. Абатмент – это деталь, соединяющая между собой имплант и коронку, которая крепится на него.

Циркониевые абатменты. Фото www.medtronik.ru.

По сравнению со стандартными титановыми , абатмент из высокопрочного диоксида циркония обладает рядом преимуществ:

1. Самое главное преимущество – индивидуальное изготовление. Абатмент изготавливается строго по нужной форме и особенностям пациента с помощью высокоточной технологии CAD/CAM.

2. Такой абатмент значительно улучшает эстетику конечного результата, поскольку цирконий по цвету практически не отличается от цвета тканей натурального зуба, а также не дает потемнения десны.

Абатмент из циркония, в отличие от металла,

не просвечивает сквозь ткань десны. Фото glidewelldental.com.

3. Диоксид циркония отличается высокой биосовместимостью, что имеет большое значение для адаптации десны, к которой примыкает абатмент. Сам материал не вызывает аллергических реакций.

4. При использовании абатмента из диоксида циркония десна прирастает к абатменту (что практически не встречается при протезировании металлическими абатментами). Это позволяет достичь максимально естественного результата.