блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Новое в имплантации зубов

Новое в имплантации зубов

О новой технологии в имплантации рассказывает Андрей Тихонов, хирург-имплантолог «Центра стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е.».

Новинкой в имплантации стали индивидуальные циркониевые абатменты. Абатмент – это деталь, соединяющая между собой имплант и коронку, которая крепится на него.

Циркониевые абатменты. Фото www.medtronik.ru.

По сравнению со стандартными титановыми , абатмент из высокопрочного диоксида циркония обладает рядом преимуществ:

1. Самое главное преимущество – индивидуальное изготовление. Абатмент изготавливается строго по нужной форме и особенностям пациента с помощью высокоточной технологии CAD/CAM.

2. Такой абатмент значительно улучшает эстетику конечного результата, поскольку цирконий по цвету практически не отличается от цвета тканей натурального зуба, а также не дает потемнения десны.

Абатмент из циркония, в отличие от металла,
не просвечивает сквозь ткань десны. Фото glidewelldental.com.

3. Диоксид циркония отличается высокой биосовместимостью, что имеет большое значение для адаптации десны, к которой примыкает абатмент. Сам материал не вызывает аллергических реакций.

4. При использовании абатмента из диоксида циркония десна прирастает к абатменту (что практически не встречается при протезировании металлическими абатментами). Это позволяет достичь максимально естественного результата.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +2
Модный тренд: космос
Модный тренд: космос
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.