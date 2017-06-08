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В Туле прошла свадебная ночь

В Туле прошла свадебная ночь

«Свадебная ночь», которая прошла в ТРЦ «Макси», стала подарком для всех будущих молодоженов от сети ювелирных салонов «Тутанхамон».

Это была ночь красочного шоу, красивых пар, нежных поцелуев и, конечно, ювелирных украшений.

Влюбленные смогли устроить совместную фотосессию в красиво оформленной фотозоне от цветочного супермаркета «Клумба», увидеть показ свадебных платьев коллекции 2017 года от салона свадебной и вечерней моды MELANIE, поучаствовать в конкурсах, получить подарки.

Также в эту ночь у молодоженов была возможность выбрать и приобрести идеальные помолвочные и обручальные кольца из 2000 моделей, представленных в салоне «Тутанхамон».

Фоторепортаж с мероприятия - в нашей галерее.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 13:14 0
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