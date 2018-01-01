Гороскоп на январь: начинаем новую жизнь

Начало года - повод подвести итоги и наметить новые планы. Гороскоп советует выбросить из дома старый хлам, рассчитаться с долгами и не бояться перемен.

Именинник месяца - певица Леди Ксю (Оксана Мокверашвили), 3 января она отмечает свой день рождения.

Поздравляем Оксану и всех, кто родился в январе!

Овен (21.03–20.04)

Январь обещает вам раскрыть новые возможности для достижения целей.

Любые сделки, переговоры будут для вас чрезвычайно успешными.

В личных отношениях избегайте излишней меркантильности.

Благоприятные дни: 9, 11, 16, 21, 26, 29.

Телец (21.04–21.05)

Месяц принесет немало перемен и приятных событий. Кто-то из вас отправится путешествовать, кто-то задумается о том, чтобы поменять место работы. Самое главное – не бояться новых впечатлений.

Благоприятные дни: 4, 7, 11, 19, 24, 31.

Близнецы (22.05–21.06)

Хотите начать всё с чистого листа? В январе у вас будет такая возможность, и не одна. Только не забудьте предварительно завершить все старое, чтобы оно не мешало вам в вашей новой жизни.

Благоприятные дни: 1, 6, 8, 14, 18, 25.

Рак (22.06–23.07)

У вас будет много работы даже на каникулах, но и прибыль порадует.

Не транжирьте деньги, они вам вскоре пригодятся.

Например, на открытие бизнеса. И готовьтесь к бурной личной жизни.

Благоприятные дни: 1, 6, 9, 11, 16, 23, 30.

Лев (24.07–23.08)

Вы будете с удовольствием работать и хорошо заработаете. Ситуация с финансами стабилизируется. Отдайте долги. Вы как всегда окружены поклонниками, но пока не торопитесь делать выбор.

Благоприятные дни: 3, 7, 9, 12, 19, 22, 31.

Дева (24.08–23.09)

Месяц удовольствий, веселья, встреч и тусовок. В работе стоит наметить новые цели, но пока о них не рассказывать. Мужчин ждут победы на любовном фронте.

Благоприятные дни: 7, 8, 12, 21, 25, 30.

Весы (24.09–23.10)

Если вы решились на перемены в профессиональном плане, звезды советуют отбросить сомнения и поверить в свои силы – и тогда у вас все обязательно получится. Не отказывайтесь от командировок.

Благоприятные дни: 1, 4, 17, 20, 22, 28.

Скорпион (24.10–22.11)

Предстоит много перемещений, поездок. Результат – масса новой информации и полезные связи. Осторожнее распоряжайтесь крупными суммами, не вкладывайте в рискованные сферы.

И не упустите любовь – она рядом.

Благоприятные дни: 7, 11, 14, 21, 25, 27.

Стрелец (23.11–21.12)

Не теряйте время, чтобы успеть воплотить в жизнь все запланированное. В бизнесе январь будет активным, особенно если вы будете использовать возможности интернета. Берегите семейное счастье от ревности и удовольствий на стороне.

Благоприятные дни: 2, 11, 16, 21, 25, 30.

Козерог (22.12–20.01)

В январе вы поверите: мечты сбываются! Удача будет на вашей стороне в любых начинаниях. Если вы не будете бояться действовать, то сейчас сможете многого добиться. Не соглашайтесь на меньшее, чем вы достойны. Это касается не только профессиональной сферы, но и личной жизни.

Благоприятные дни: 5, 8, 11, 15, 21, 27.

Водолей (21.01–19.02)

Впервые за долгое время у вас будет спокойный месяц. Даже работа не потребует особых усилий.

С чистой совестью направьте энергию на дом, семью и себя.

А лучше поезжайте отдохнуть и перезагрузиться.

Благоприятные дни: 6, 13, 18, 24, 26, 30.

Рыбы (20.02–20.03)

Ключевое слово месяца – вместе. В работе во всех начинаниях поддержат партнеры, коллеги, близкие. В семье будет покой и гармония. Пользуйтесь случаем, наслаждайтесь моментом.

Благоприятные дни: 9, 13, 20, 25, 27.