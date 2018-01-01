Гороскоп на январь: начинаем новую жизнь
Начало года - повод подвести итоги и наметить новые планы. Гороскоп советует выбросить из дома старый хлам, рассчитаться с долгами и не бояться перемен.
Именинник месяца - певица Леди Ксю (Оксана Мокверашвили), 3 января она отмечает свой день рождения.
Поздравляем Оксану и всех, кто родился в январе!
Январь обещает вам раскрыть новые возможности для достижения целей.
Любые сделки, переговоры будут для вас чрезвычайно успешными.
В личных отношениях избегайте излишней меркантильности.
Благоприятные дни: 9, 11, 16, 21, 26, 29.
Месяц принесет немало перемен и приятных событий. Кто-то из вас отправится путешествовать, кто-то задумается о том, чтобы поменять место работы. Самое главное – не бояться новых впечатлений.
Благоприятные дни: 4, 7, 11, 19, 24, 31.
Хотите начать всё с чистого листа? В январе у вас будет такая возможность, и не одна. Только не забудьте предварительно завершить все старое, чтобы оно не мешало вам в вашей новой жизни.
Благоприятные дни: 1, 6, 8, 14, 18, 25.
У вас будет много работы даже на каникулах, но и прибыль порадует.
Не транжирьте деньги, они вам вскоре пригодятся.
Например, на открытие бизнеса. И готовьтесь к бурной личной жизни.
Благоприятные дни: 1, 6, 9, 11, 16, 23, 30.
Вы будете с удовольствием работать и хорошо заработаете. Ситуация с финансами стабилизируется. Отдайте долги. Вы как всегда окружены поклонниками, но пока не торопитесь делать выбор.
Благоприятные дни: 3, 7, 9, 12, 19, 22, 31.
Месяц удовольствий, веселья, встреч и тусовок. В работе стоит наметить новые цели, но пока о них не рассказывать. Мужчин ждут победы на любовном фронте.
Благоприятные дни: 7, 8, 12, 21, 25, 30.
Если вы решились на перемены в профессиональном плане, звезды советуют отбросить сомнения и поверить в свои силы – и тогда у вас все обязательно получится. Не отказывайтесь от командировок.
Благоприятные дни: 1, 4, 17, 20, 22, 28.
Предстоит много перемещений, поездок. Результат – масса новой информации и полезные связи. Осторожнее распоряжайтесь крупными суммами, не вкладывайте в рискованные сферы.
И не упустите любовь – она рядом.
Благоприятные дни: 7, 11, 14, 21, 25, 27.
Не теряйте время, чтобы успеть воплотить в жизнь все запланированное. В бизнесе январь будет активным, особенно если вы будете использовать возможности интернета. Берегите семейное счастье от ревности и удовольствий на стороне.
Благоприятные дни: 2, 11, 16, 21, 25, 30.
В январе вы поверите: мечты сбываются! Удача будет на вашей стороне в любых начинаниях. Если вы не будете бояться действовать, то сейчас сможете многого добиться. Не соглашайтесь на меньшее, чем вы достойны. Это касается не только профессиональной сферы, но и личной жизни.
Благоприятные дни: 5, 8, 11, 15, 21, 27.
Впервые за долгое время у вас будет спокойный месяц. Даже работа не потребует особых усилий.
С чистой совестью направьте энергию на дом, семью и себя.
А лучше поезжайте отдохнуть и перезагрузиться.
Благоприятные дни: 6, 13, 18, 24, 26, 30.
Источник статьи: http://astro-ru.ru/publ/goroskopy_na_mesjac/goroskop_na_janvar_2018_goda/5-1-0-4581
Ключевое слово месяца – вместе. В работе во всех начинаниях поддержат партнеры, коллеги, близкие. В семье будет покой и гармония. Пользуйтесь случаем, наслаждайтесь моментом.
Благоприятные дни: 9, 13, 20, 25, 27.
Источник статьи: http://astro-ru.ru/publ/goroskopy_na_mesjac/goroskop_na_janvar_2018_goda/5-1-0-4581
Источник статьи: http://astro-ru.ru/publ/goroskopy_na_mesjac/goroskop_na_janvar_2018_goda/5-1-0-4581