Пес знает, что будет. Гороскоп на 2018 год

Собака – миролюбивое и преданное животное. Год, которым она будет править, по мнению астрологов, предстоит спокойный, без особых потрясений. У большинства знаков восточного гороскопа год будет наполнен любовью, семейными радостями и финансовым благополучием. Давайте посмотрим, что ждет каждого из нас – и подберем для себя талисман, привлекающий удачу!

Крыса (1948, 1960, 1972,1984, 1996, 2008)

Собака сравнительно лояльна к Крысам, но не прощает лени и нечестности. Помня об этом, можно достичь недурных результатов без эксцессов и истрёпанных нервов. Забудьте о соблазне брать то, что плохо лежит. Денежные дела следует вести предельно честно и в соответствии с законами и этикой. И тогда, даже если вы и не заработаете миллионов в новом году, но точно избежите неразрешимых финансовых ситуаций.

В профессиональной сфере Крысам лучше не пытаться объять необъятное и, что называется, не бежать впереди паровоза. «Окупаемыми» в 2018 году для них станут разумный консерватизм, личная скромность, добросовестность.

Владельцам бизнеса в первой половине года нужно настроиться на труд и терпение, а вот о расширении лучше подумать ближе к концу 2018-го.

В личной жизни Крысам стоит помнить: Собака крайне негативно относится к романам с людьми, уже связанными семейными узами. А вот если вы настроены на серьёзные и стабильные отношения, можете рассчитывать на удачу: велики шансы встретить человека, который отвечает вашим представлениям об идеальной второй половинке.

Для Крысы отличным талисманом станет жемчуг. Он помогает установить близкие отношения с другими людьми, усмиряет гордыню и тщеславие. Деловым людям он помогает сделать правильный выбор, достичь максимальной выгоды при любой сделке, обеспечивает пути к отступлению.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Собака – далеко не самый лучший друг Быку, считая его слишком эгоистичным. Быки, которые смогут это понять, наладят взаимопонимание с хозяйкой года и с ее помощью осуществят свои мечты.

В октябре-декабре многих Быков ожидает приятный сюрприз. Он будет заключаться в получении довольно значительной суммы денег, на которую они вряд ли рассчитывали.

Быки, которые умеют вести себя человечно и демократично, могут рассчитывать на карьерный и профессиональный рост: это может быть повышение, достижение новых высот в бизнесе или как минимум укрепление своих позиций с хорошими перспективами на будущее.

Счастье в новом году ждет Быков, которые умеют видеть то, что близко. Многие представители знака неожиданно поймут, что люди, с которыми их свела жизнь, достойны любви.

Обязательно организуйте в этом году полноценный, длинный отпуск, чтобы сил хватило на все ваши планы в течение года. Лучше – во второй половине весны.

Быку рекомендуется иметь талисман из коралла. Считается, что кораллы способствуют развитию логики и интуиции. Коралловые бусы предохраняют от дурного глаза, а коралловое кольцо – от зависти. Коралл – покровитель путешественников.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Тигр непременно найдёт подход к Собаке и общий язык с ней. В целом 2018 год можно охарактеризовать временем, когда даже состояние покоя во многих случаях будет идти им на пользу, принося недурные плоды.

В профессиональной сфере Тигры будут пользоваться уважением и что самое интересное, им для этого не нужно будет делать ничего особенного: на вас будут работать прежние заслуги и достижения.

В новом году Тигры смогут значительно продвинуться на пути к своему счастью. Достаточно будет просто не мешать хозяйке года, которая станет то и дело создавать для вас подходящие условия и обстоятельства. Большую роль в установлении и развитии интересных для вас взаимоотношений в этот период сыграет ваша внешность.

Поэтому следите за собой и готовьтесь к тому, что судьба может встретить вас за ближайшим поворотом.

Волевому Тигру обязательно поможет аметист. Он является камнем отдыха и гармонии, поскольку способен нейтрализовать любые негативные чувства. Аметист становится помощником в деле улаживания конфликтов. Этот минерал способен усиливать талант, данный природой.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Не ждите подвохов от наступающего года: вам удастся прожить его как минимум спокойно. Уважая открытость и доверчивость Кроликов, Собака защитит их от многих трудностей, с которыми столкнутся другие знаки.

Если вы сумеете сохранить разумное отношение к деньгам, то проживете будущий год достаточно неплохо, не испытывая недостатка в финансах.

В личной сфере вы сможете сделать большой шаг к большому благополучию.

Решится жилищный вопрос: появятся средства на покупку недвижимости и/или ее обустройство.

Одинокие Кролики могут рассчитывать на большое внимание со стороны противоположного пола: за ваше внимание и благосклонность будут бороться – а вам останется только выбирать.

Для кролика идеальным талисманом будет агат. Он помогает владельцу открыть обман, выявить недоброжелателей, предупреждает о надвигающихся неприятностях. Агат является сильнейшим оберегом от порчи и сглаза. Он создает невидимый барьер для любой отрицательной энергии, впитывая в себя любые ее проявления. Такой камень необходимо всегда иметь при себе.

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Ваш год будет полон неожиданностей, но если вы озаботитесь планированием и вниманием к мелочам, то сможете минимизировать эффект маятника и добиться относительной стабильности.

В 2018 году вы будете склонны к большим тратам, в основном на удовольствия, и Собака не оценит такое мотовство. Оказавшись на мели, знайте: таким способом она подталкивает вас к мысли о том, что деньги сейчас нужно не тратить, а копить.

Если начали реализацию какого-то начинания, воплощайте его в жизнь последовательно и неуклонно.

Попытки пускать работу на самотёк приведут не просто к возврату в «ноль», но и к откату в «минус».

В этот период очень значимым человеческий фактор, поэтому желательно всячески стремиться к укреплению тёплых отношений с коллегами, партнёрами, руководством.

Для дракона лучше выбрать голубой топаз. Он помогает обрести мудрость и успокоение. Этот минерал привносит в жизнь радость, делая своего хозяина оптимистом. Обладатель топаза становится общителен и великодушен, распространяя вокруг себя потоки положительной энергии. В бизнесе и политике топаз помогает добиться успехов в переговорах, наладить важные связи. Он покровительствует людям, которые желают добиться успеха своими силами, а не хитростью и ложью.

Змея (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Собака не будет мешать Змее в ее делах, а во многих случаях станет ещё и вполне благожелательной помощницей. Потому в 2018 году вы сможете спокойно завершить начатое ранее и получите шанс начать что-то новое, что окажется очень важным для вашей жизни. Единственное, что Хозяйка потребует от Змей – неукоснительная честность и порядочность. Особенно в личной жизни: в новом году вокруг вас будут кипеть страсти и роиться кандидаты на вашу благосклонность. Помните, что разрушая чужое счастье, вы рискуете не получить ничего взамен.

Финансовое положение ощутимо улучшится по сравнению с предыдущими годами.

На хорошие перспективы в первую очередь могут рассчитывать Змеи, занимающиеся собственным бизнесом или крупными проектах.

Крайне важно для вас в этот период сделать посильные сбережения: в будущем вы точно не пожалеете об этом.

Змее рекомендуется выбрать в качестве талисмана бирюзу. Ее следует носить для привлечения здоровья, любви, удачи, благополучия. Путешественникам просто необходимо брать этот камень с собой в дорогу – он отведет от них опасности пути, сделает путешествие легким и приятным.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Собака готова будет идти Лошадям навстречу, нивелируя влияние на них негативных обстоятельств и подталкивая в нужном направлении.

Если вы решитесь на крупное приобретение, обязательно соберите как можно больше информации об объекте покупки, а ещё лучше - проконсультируйтесь с компетентными людьми.

Весной для вас наступит период большой финансовой удачи, связанный с реализацией оригинальных задумок.

Индивидуальность проекта значительно увеличивает шансы на успех. Но не вкладывайте деньги безоглядно, а всесторонне обдумайте и просчитайте свою идею.

Семейных представителей знака ждет немало соблазнов и, как следствие, риск разрыва отношений, которые на самом деле - настоящие и перспективные. Одинокие непременно получат возможность завести новое интересное знакомство.

Камень цитрин принесет удачу Лошадям. Рекомендуется носить кольцо (или перстень) людям, работа которых связана с частыми командировками. Людям, чья деятельность связана с публичными выступлениями, в качестве талисмана можно использовать кулоны из цитрина.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ваше обаяние, доброта и сердечность по душе Собаке. И она будет делать вам поблажки. По факту это будет проявляться в непонятно откуда возникающих моментах удачи, в счастливых случаях, в признании ваших талантов.

Год готовит вам очень хорошие шансы на удачные вложения в собственный бизнес-проект.

Если он пока только в мечтах, постарайтесь сделать хотя бы первые шаги в сторону его реализации, пока не закончился 2018 год.

Финансовые перспективы – замечательные: судьба подарит вам счастливый случай на укрепление благосостояния. Кто-то получит неожиданно освободившееся выгодное место, кому-то будет повышена зарплата и т. д. В профессиональной сфере Козы могут рассчитывать на присутствие рядом с собой единомышленников, хороших советчиков или даже покровителей. В целом всё сделанное вами в этот период окажется неоценимым заделом на будущее, которым вы сможете распоряжаться снова и снова.

Одиноким год Собаки обещает широту выбора претендентов на их сердце. Причём, среди них найдутся весьма достойные кандидаты, способные сделать вас по-настоящему счастливыми.

Хризопраз – помощник и талисман для Козы. Ранее этот камень считался символом успеха. Он благоприятен для любого нового дела, т. к. в нем присутствует стремление к преобразованию. Поэтому людям, стремящимся к обновлению, открытиям, он принесет удачу. Он также является оберегом коммерсантов, банкиров. Его зеленый цвет улучшает настроение.

Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

В материальном благосостоянии наметится позитивная динамика. Предприниматели могут время от времени оказываться в ситуациях, требующих принятия рискованных решений. И если в первой половине года от рисков желательно уклониться, то во второй они окажутся оправданными и позволят увеличить свои доходы.

На максимально комфортные условия в 2018 году могут рассчитывать Обезьяны, имеющие отношение к творческой деятельности. Их усилия и душевные порывы Собака оценит достаточно высоко и поможет приобрести более стабильное и авторитетное положение в обществе.

Свободных представителей знака ждут большие страсти. Условие того, чтобы они переросли в большую любовь, - ваша искренность.

Обезьяне обязательно иметь при себе хризолит. Это талисман спортсменов, молодых людей, ведущих активный образ жизни, а также людей, стремящихся к семейному счастью. Камень гармонизирует отношения в семье, охраняет домашний очаг от всех невзгод, несет мир и любовь всем членам семьи. Знатоки рекомендуют носить амулеты из этого камня для защиты от злых духов, ночных страхов, сглаза и зависти.

Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Благоразумие, позитивный настрой и терпение – ваша формула успеха в год Собаки. Вашей целеустремлённости в делах можно будет позавидовать.

Мечтаете о миллионах – смело идите вперед, причем особенный успех будет сопутствовать женщинам.

Их обаяние позволит им преодолевать препятствия там, где мужчинам это будет непосильно. Главное условие – честное ведение дел и уважение к финансовым целям тех, с кем вас сведёт жизнь.

В личной жизни маловероятны неприятные неожиданности. Гармония семейных отношений станет более тонкой и содержательной. Одинокие Петухи с большой долей вероятности встретят свою судьбу на почве общих интересов.

Хозяйке года советуем обратить внимание на лунный камень. Это талисман творческих профессий: литераторов, музыкантов, художников. Он раскрывает их таланты, дарит вдохновение. Камень считается приносящим счастье и высоко ценится в качестве подарка возлюбленным, так как он способствует пробуждению нежных чувств. Его свечение возбуждает в людях мечтательность, мягкость, нежность, снимает напряженность, устраняет гнев и излишнюю самоуверенность.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Собака не враг самой себе, поэтому 2018 год ознаменуется для вас большими удачами и значительным потенциалом. Ресурсы и способы преодоления препятствий найдутся для любых ситуаций. Главное, чтобы было желание их увидеть и использовать.

Предпринимателям рекомендуется в 2018 году делать инвестиции в свои проекты: время очень благоприятно для развития. Осторожность нужно соблюдать только при оформлении документов и только весной.

Неожиданно в конце года может возникнуть единоразовый, но впечатляющий источник денег.

Когда будет представляться возможность поучаствовать в розыгрышах или конкурсах, не стоит отказываться.

Собаки-мужчины сумеют повысить свой социальный статус. Может быть, это произойдёт в связи со сменой работы или карьерным повышением на нынешнем месте.

Большинство одиноких представителей знака ждёт большая любовь. Причём многие из женщин едва ли не весь год будут окружены сразу несколькими поклонниками, всерьёз претендующими на их сердце. Мужчины смогут заметно улучшить условия своей жизни – это означает покупку квартиры, дома.

Для Кабана лучшим талисманом станет гранат. Он приносит счастье, удачу, успех, вызывает творческий подъем. Если владелец граната попал в тяжелые обстоятельства, камень поможет ему хладнокровно и решительно справиться с любыми неприятностями. Гранат притягивает счастливую любовь, а также придает бодрость и оптимизм.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Ваш год пройдет спокойно и размеренно. Финансовая ситуация будет стабильной, без взлетов и падений. Весной неожиданно может возникнуть некая прибыль, и эти деньги лучше полностью потратить на то, что окажется наиболее актуальным на тот момент: крупную покупку, вложение в бизнес. В работе будет правильным заняться повышением (или расширением) своей квалификации: набираться опыта, наращивать базу собственных знаний.

В личных отношениях ваше внимание перестанет распыляться на множество объектов.

Свободным представителям знака рекомендуется не торопить события, а дать возможность роману развиваться естественным образом.

Петуху лучше выбрать в качестве талисмана сердолик. Благодаря своей теплой, солнечной энергетике, сердолик является прекрасным талисманом любви, его можно определить как знак супружеского счастья и верности. Он приносит удачу во всех начинаниях, делах, привлекает финансовый успех, материальное благополучие, а также способствует сохранению хорошего настроения, красноречию и укреплению памяти.

Украшения предоставлены салоном Натальи Степуниной «Самоцветы».