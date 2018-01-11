С фитнесом по жизни: истории туляков

Фитнес держит в форме и в хорошем настроении — стоит только начать, и жить по-другому вы уже не сможете! В этом уверены наши сегодняшние герои, которые уже много лет занимаются фитнесом.

Пилатес как жизненная необходимость

Мария Пронякина, Юлия Руднева и тренер Марина Азарова (в центре).

Пилатес не может не нравиться, потому что он разный, как и все мы. У системы тренировок по методу Пилатеса очень много поклонников в Туле.

Мария Пронякина,

коммерческий директор бюро дизайна Project

— Я всегда занималась фитнесом, но пилатес стал для меня окончательным выбором, более того — жизненной необходимостью. Пять лет назад пилатес порекомендовали врачи-реабилитологи. У меня были определенные проблемы со спиной, и нужно было подобрать правильный комплекс упражнений.

Пилатес же не только дает щадящую нагрузку, но и хорошо прорабатывает те группы мышц, на которые необходимо обратить внимание.

Я привыкла к активному образу жизни. По своей работе мне приходится много ездить за рулем автомобиля. Люблю горные лыжи, езжу на мотоцикле. И занятия пилатесом помогают поддерживать себя в оптимальном тонусе и хорошей физической форме.

Юлия Руднева,

генеральный директор бюро дизайна Project

— Для любого человека в возрасте после 30 лет очень важны красивая осанка и здоровый позвоночник. Особенно с учетом того, что у многих из нас в связи с работой — сидячий образ жизни. Считаю, что самую правильную нагрузку дает именно пилатес.

У меня были определенные проблемы со здоровьем, и врачи вообще запретили какой-либо спорт. Но я на свой страх и риск выбрала пилатес.

Через два года меня обследовал тот же самый доктор и был страшно удивлен: более чем от половины своих проблем я избавилась.

Я реально по себе чувствую, что занятия дают правильную и достаточно ощутимую нагрузку, помогают поддерживать себя в прекрасной форме. И это здорово.

Лучший способ сбросить усталость — тренажеры

Генеральный директор промышленной группы «Инвестиционно-строительная компания» Александр Лежебоков считает, что фитнес — отличный помощник в работе.

Александр Лежебоков

— Со спортом я дружен с юности. Занимался борьбой, легкой атлетикой. Когда в Туле стали организовываться тренажерные залы, был одним из первых посетителей. Поэтому спортивные занятия для меня — повседневная необходимость. Утро, как правило, начинаю дома с пробежки на велодорожке. Потом работа. Вечером — тренировка или просто прогулка. Такой режим дня позволяет всегда быть в тонусе, оптимальной физической форме и в должном эмоциональном состоянии. А значит, добиваться успехов в своей работе.

Александр Лежебоков и тренер Павел Гришин.

Фитнес-центр, где сейчас занимаюсь, выбрал за возможность сочетать силовые нагрузки с плаванием. В течение дня, при больших психологических нагрузках на работе, накапливается усталость. Лучший способ ее сбросить — занятия на тренажерах.

Стресс окончательно уходит, когда после тренировки еще и проплыл хорошую дистанцию в бассейне. Вода успокаивает.

Фитнес безусловно помогает в работе. После тренировок повышается тонус, улучшается настроение, становишься более спокойным и немного иначе смотришь на жизнь. В результате значительно проще принимать решения по важным служебным вопросам.

Фитнес 6 раз в неделю

В фитнес-истории Елены Когтевой, управляющей «Центром стоматологии инновационных технологий им. И. Е. Тихонова», были разные виды занятий. Сегодня самыми любимыми являются верховая езда, пилатес и танцы.

Елена Когтева

— В школе я прохладно относилась к спорту, на физкультуру ходила без особого энтузиазма. Интерес пришел, когда я повзрослела: начала заниматься в одном из тульских фитнес-клубов, чтобы привести себя в форму, и поняла, что фитнес — это моё. С тех пор не прекращаю занятия. В моем расписании обычно 6 тренировок еженедельно: танцы, пилатес, верховая езда. Также занимаюсь в тренажерном зале и плаваю в бассейне.

Я всегда думала, что хорошо плаваю — до тех пор, пока не начала заниматься в бассейне в тренером.

После первого занятия поняла, что пора учиться плавать заново. Тренер научил меня правильно держать спину, правильно дышать.

Пилатес помог мне добиться правильной осанки, увеличить гибкость тела. Эти занятия очень хороши для здоровья спины, позвоночника.

На занятиях танцами я обо всем забываю, заряжаюсь новой энергией и поддерживаю себя в отличной форме. Тренер учит управлять всем своим телом, быть пластичной, чувствовать ритм — это просто удивительно!

Елена Когтева и тренер Мария Штылева.

Фитнес помогает мне держаться в оптимальном весе, легче справляться с повседневными нагрузками и в целом отлично себя чувствовать. Так что для меня это совершенно точно — стиль жизни!