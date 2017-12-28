Новогодние застолья: как не растолстеть за праздники?
Чтобы не набрать лишние килограммы, вовсе не нужно на вечеринке уныло жевать капустный лист. Не нужно приходить в гости с отварной куриной грудкой для себя и с тоской смотреть, как другие уплетают оливье. Наш эксперт по стройности Мария Волкова разработала пошаговое руководство, которое поможет разобраться в меню ресторана и домашнего застолья.
Мария Волкова,
специалист по питанию и оздоровлению организма,
руководитель института здоровья
Эти советы помогут и в обычной жизни (чтобы вы не гадали, что взять из меню), и тем более в праздники. Есть можно — но внимательно смотрите и выбирайте. Не можете подсчитать калорийность праздничного ужина — не беда, главное понять, что хорошо, а что утяжеляет блюдо.
Герои стройности
- птица (индейка и курица),
- любое мясо гриль (даже свинина, говядина и баранина): жир в процессе готовки хорошо вытапливается,
- морепродукты — тоже любые.
- любая рыба, даже жирная.
Это суперфуд, который не откладывается на боках.
Нейтральные продукты
- любая зелень и специи,
- томатные соусы (особенно собственного приготовления, не кетчуп),
- кисломолочные продукты
Утяжелители блюд
- сыр
- сливки
- бекон
- сахар (сладкий соус, варенье, джемы)
- масло, жир, майонез
- оливки/маслины
Соусы легкие и тяжелые
Соусы «лайт»: соевый, кисло-молочный, чесночный с зеленью (на йогурте), пряный, карри (на йогурте), уксусы.
Соусы «хард» (тяжелые): майонез, айоли (чеснок и оливковое масло), сырный, чесночный на майонезе или масле, масляный (в т. ч. оливковое и сливочное масло), медовый, медово-горчичный, тапенад (из маслин), сливочно-томатный.
Десерты легкие и вредные
Без страха за фигуру можно есть: творог и десерты на его основе, безе, фрукты, ягоды. Десерты из этих сочетаний — самые легкие.
Опасные десерты — те, в состав которых входит маргарин (трансжиры, растительный, кондитерский, молочный, гидрогенизированный, обезвоженный и прочие жиры). Обязательно поинтересуйся, из чего сделан торт.
И еще один совет для непраздничных дней (потому что на новогодних застольях эти блюда редко встретишь): в любой непонятной ситуации выбирайте супы.
Даже если суп кажется жирным, густым и калорийным — на деле самый «тяжелый» суп выиграет у самого «легкого» горячего.
С таким меню-трансформером любое домашнее застолье или вечеринка в ресторане — на страже вашего красивого тела!