Новогодние застолья: как не растолстеть за праздники?

Чтобы не набрать лишние килограммы, вовсе не нужно на вечеринке уныло жевать капустный лист. Не нужно приходить в гости с отварной куриной грудкой для себя и с тоской смотреть, как другие уплетают оливье. Наш эксперт по стройности Мария Волкова разработала пошаговое руководство, которое поможет разобраться в меню ресторана и домашнего застолья.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья

Эти советы помогут и в обычной жизни (чтобы вы не гадали, что взять из меню), и тем более в праздники. Есть можно — но внимательно смотрите и выбирайте. Не можете подсчитать калорийность праздничного ужина — не беда, главное понять, что хорошо, а что утяжеляет блюдо.

Герои стройности

птица (индейка и курица),

любое мясо гриль (даже свинина, говядина и баранина): жир в процессе готовки хорошо вытапливается,

морепродукты — тоже любые.

любая рыба, даже жирная.

Это суперфуд, который не откладывается на боках.

Нейтральные продукты

любая зелень и специи,

томатные соусы (особенно собственного приготовления, не кетчуп),

кисломолочные продукты

Утяжелители блюд

сыр

сливки

бекон

сахар (сладкий соус, варенье, джемы)

масло, жир, майонез

оливки/маслины

Соусы легкие и тяжелые

Соусы «лайт»: соевый, кисло-молочный, чесночный с зеленью (на йогурте), пряный, карри (на йогурте), уксусы.



Соусы «хард» (тяжелые): майонез, айоли (чеснок и оливковое масло), сырный, чесночный на майонезе или масле, масляный (в т. ч. оливковое и сливочное масло), медовый, медово-горчичный, тапенад (из маслин), сливочно-томатный.

Десерты легкие и вредные

Без страха за фигуру можно есть: творог и десерты на его основе, безе, фрукты, ягоды. Десерты из этих сочетаний — самые легкие.



Опасные десерты — те, в состав которых входит маргарин (трансжиры, растительный, кондитерский, молочный, гидрогенизированный, обезвоженный и прочие жиры). Обязательно поинтересуйся, из чего сделан торт.

И еще один совет для непраздничных дней (потому что на новогодних застольях эти блюда редко встретишь): в любой непонятной ситуации выбирайте супы.

Даже если суп кажется жирным, густым и калорийным — на деле самый «тяжелый» суп выиграет у самого «легкого» горячего.

С таким меню-трансформером любое домашнее застолье или вечеринка в ресторане — на страже вашего красивого тела!