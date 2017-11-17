Новое в фитнесе: Kangoo Jumps

Kangoo Jumps – новое оружие в борьбе за стройную фигуру: тренировка в специальных пружинящих ботинках «прокачивает» всё тело, а пролетает на одном дыхании. О новом направлении фитнеса рассказывает Елена Пылаева, сертифицированный инструктор по Kangoo Jumps.

K angoo Jumps или «Прыжки кенгуру» полностью оправдывает свое название: ботинки пружинят, помогая выше прыгать и быстрее бегать. Обувь была разработана в Швейцарии изначально в медицинских целях: пружинящее основание на 80% снижает нагрузки на суставы, что помогает быстрее восстанавливаться после травм. Позднее выяснилось, что занятия в таких ботинках укрепляют все тело, позволяют снижать вес – и Kangoo Jumps пришел в фитнес.

Надев ботинки Kangoo Jumps, сложно оторвать взгляд от зеркала: ты моментально становишься выше, стройнее, ноги – длинные, как у топ-модели. «На самом деле эффект от Kangoo Jumps многие чувствуют уже с первого занятия, – отмечает Елена. – На тренировке настолько прорабатываются все мышцы, что ты начинаешь по-другому чувствовать свое тело. Проблемные зоны корректируются замечательно: например, складки на боках, от которых сложно избавиться, уходят моментально». Неустойчивая полукруглая подошва заставляет постоянно искать баланс, держит тело в тонусе, задействует все мышцы.

Что ты получишь от Kangoo Jumps?

* Станешь сильнее и выносливее. Kangoo Jumps – это активные движения под быструю музыку. Это тяжелые ботинки. Это постоянно меняющиеся нагрузки на разные группы мышц. Занятия тренируют сердце и сосуды, дыхательную систему, улучшают координацию, выправляют осанку. За счет постоянных колебаний высоты из-за неустойчивой подошвы тренируются даже мышцы глаз, что полезно для нашего зрения. Благодаря пружинящей конструкции суставы избавлены от ударных нагрузок, поэтому тренировка имеет минимум ограничений, а по возрасту подходит людям до 90 лет.

* Прокачаешь мышцы. Kangoo Jumps является кардиотренировкой, но за счет веса ботинок (каждый – по 2,5 кг!) дает ощутимую силовую нагрузку. Прокачиваются мышцы ног; в постоянном напряжении находятся все мышцы живота.

В разы активнее, чем во многих видах фитнеса, работают мышцы спины, которые, как известно, поддерживают позвоночник. Задействованы даже внутренние мышцы-стабилизаторы, которые сложно проработать обычными упражнениями.

* Похудеешь и избавишься от целлюлита. Одна тренировка заберет у тебя минимум 1000 Ккал. Kangoo Jumps разгоняет метаболизм, так что калории продолжают «гореть» и после тренировки. Во время занятия идет активная вентиляция легких, потребление кислорода возрастает на 15%, он насыщает все клетки тела, усиливается лимфодренаж. Для ног такая нагрузка равносильна хорошей процедуре против целлюлита.

* Полюбишь фитнес! Стоит надеть ботинки Kangoo Jumps и начать прыгать – и лицо расплывается в улыбке, настроение скачет вверх, выброс гормонов радости накрывает с головой. Эта тренировка с первых минут возвращает в детство, позволяет забыть обо всем и радоваться невероятному ощущению легкости и полета. А от такого удовольствия невозможно отказаться, поэтому желание попрыгать еще и еще быстро приводит в отличную форму!