Мужская косметология: принципы и отличия

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Среди пациентов пластических хирургов и косметологов мужчин становится все больше. И по мере накопления опыта работы в этом направлении оказывается, что многие решения, методики и подходы, разработанные для женщин, мужчинам не подходят.

Елена Черных, врач-косметолог.

Зачем мужчине быть красивым?

Мужчины склонны считать свою внешность лишь одним из инструментов решения жизненных задач. Для них располагающая внешность, как и умение нравиться людям, легко устанавливать контакт, вызывать доверие и симпатию – это эффективное средство влияния на реальность в нужном направлении. Привлекательный мужчина может почувствовать свои преимущества, когда вступает в деловые отношения и становится объектом чьих-то решений (заключить ли договор с ним, купить ли у него товар). В этом смысле внешность может рассматриваться как своего рода «промышленный дизайн» человека, выступающего в роли участника рынка.

Но понятия «красота» и «обаяние, харизма» – далеко не синонимы и даже наоборот: многие испытывают недоверие к излишне красивому мужчине. Недаром негативный эпитет «смазливый» в применении к мужчинам косвенно свидетельствует об изнеженности, недостаточной мужественности и т. п.

Поэтому мужчина чаще всего идет к хирургам и косметологам за достижением не идеала красоты, но некой эстетической нормы, которая «не мешает вести дела».

Ухоженная внешность должна сообщать собеседнику, что «все ок», тем самым усиливая уверенность человека в самом себе и повышая его социальные акции в целом. Исходя из такой функциональной позиции, необходимо понять, какие локальные проблемы ухудшают общее впечатление. Круги под глазами, второй подбородок или сосудистая сетка? В любом случае главная задача – гармонизировать облик за счет коррекции самых проблемных зон.

Мужской анти-эйдж: в чем отличие?

Процесс старения у мужчин протекает иначе, чем у женщин. Мужская кожа, от природы более толстая, содержащая больше сальных желез, стареет медленнее, образуя складки. Однако окружающие «считывают» морщины с мужского лица иначе, чем с женского. Крупные, рельефные мужские морщины могут обладать определенным шармом, поскольку свидетельствуют об опыте и мудрости, уверенности, достоинстве, социальной успешности. Поэтому результат стандартных процедур омоложения, задача которых разгладить и подтянуть кожу, может оказаться не вполне удовлетворительным, воспринимаясь как возврат на слабые позиции юности.

Особенно в этом смысле показательно применение ботокса у мужчин. Им этот вид вмешательства, на мой взгляд, показан лишь в редких случаях, и здесь особенно опасна гиперкоррекция. Дело в том, что на бессознательном уровне мужчина воспринимается как носитель активного начала, его красота – в действии, энергии, выразительности.

Поэтому, ограничивая и даже «замораживая» мимику мужчины, ботокс лишает его возможности активной реакции, а значит, и огромной доли шарма.

Но есть ряд непривлекательных признаков возраста, от которых стоит избавиться. Во-первых, неухоженная, плохого качества кожа – грубая, потрескавшаяся, сухая, с пигментными или сосудистыми дефектами. Во-вторых, локальные недостатки, которые, по мнению многих, говорят о нездоровом образе жизни и в более широком смысле – о жизненных проблемах, отсутствии самоконтроля. Это одутловатость, землистый цвет лица, темные круги под глазами, краснота носа и т.д.

Мужское тело: как убрать живот?

Одна из специфических мужских проблем – живот. Именно для мужчин характерно преимущественное отложение жира в абдоминальной области, и этот же тип ожирения связан с наибольшим риском развития целого ряда патологий, в том числе метаболического синдрома.

К сожалению, никакие экстренные меры не помогут быстро избавиться от живота.

Как правило, результат липосакции нестоек, а нерегулярные занятия в фитнес-клубе способны скорее навредить, чем принести пользу. Прогресс должен быть постепенным, но постоянным, а для этого придется внести изменения в образ жизни, пересмотреть режим питания, составить программу тренировок и не отступать от нее. Словом, чтобы избавиться от «самого мужского признака», придется проявить много воли и упорства – истинно мужских качеств.