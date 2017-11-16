Какой должна быть правильная медицинская клиника?

Своим мнением на этот счет делится Александр Яковлевич Назаркин, потомственный доктор, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора Института Клинической реабилитологии, директор «ФСК КЛИНИК».

Так сложилось, что, будучи коренным москвичом, я сразу после окончания интернатуры в 2004 году оказался в Туле. Мне повезло работать в не имеющем аналогов Тульском институте Клинической реабилитологии, который уже больше 20 лет помогает пациентам с мышечными патологиями по всему миру. Мы применяем запатентованный метод хирургического лечения, изобретенный профессором Ульзибатом: микронасечки на мышцах избавляют от «выворачивания» мускулатуры, ограничения в движениях и боли.

Для многих пациентов с ДЦП такие операции становятся единственной возможностью встать на ноги.

За годы работы институт помог порядка 50 000 пациентов, 40 000 из них – дети с ДЦП.

Сегодня у института есть свой новый дом – большое здание с несколькими операционными, оборудованными по последнему слову техники. И, как следствие, появилась возможность реализовать свои давние заветные планы. Благо идея создания многопрофильной клиники комфорт-класса разрабатывалась много лет, и фактически все уже готово к ее воплощению. А многолетний опыт сотрудничества с лучшими врачами не только в Туле, но и в Москве, а также с зарубежными специалистами, позволяет нам реализовать задуманное.

Человека приводят к врачу физические проблемы, которые неминуемо влияют и на его психическое состояние. И обращаясь в частную клинику, люди рассчитывают решить свои проблемы максимально комфортно, с внимательным отношением доктора и тщательным подходом к лечению.

Но у врача, как правило, жесткий регламент, 10–15 минут на прием, ему некогда проникнуться пациентом, узнать его анамнез в деталях, назначить необходимый комплекс обследований.

В результате лечатся симптомы: вот лекарство от боли и – следующий! Мы так работать не будем.

Пациент, пришедший в клинику, хочет получить решение всех своих проблем и уйти здоровым и счастливым. Здоровым – значит полностью обследованным, с выясненной причиной заболевания и планом лечения. Здесь есть важный момент: не пациент решает, нужно ему то или иное обследование или нет. Врач назначает ту диагностику, которая объективно необходима для получения полной картины состояния здоровья пациента. Да, такой комплексный подход стоит дороже обычной консультации, но значительно меньше, чем все обследования по-отдельности.

Пациент, а не врач, – главный человек в клинике. И задача врача – окружить его заботой и вниманием на каждом шагу. Пациенту должно быть комфортно каждую минуту: чтобы врач не спешил от него избавиться, чтобы анализы и диагностику можно было провести сразу, чтобы любые операции – тут же, в современных условиях и грамотными специалистами. Именно так работают ведущие клиники в Москве и за рубежом. Это – правильно.