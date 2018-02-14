В Туле «оживили» картины Босха

Мультимедийная выставка «Босх. Ожившие видения» открылась в «Ликерке Лофт». «Модный город» побывал на экспозиции и готов поделиться впечатлениями.

На мультимедийной выставке можно увидеть шедевры живописи с нового ракурса и во всех подробностях.

А если это загадочный, великий и ужасный Босх, «профессор кошмаров», «вдохновленный дьяволом», то ракурсы и подробности будут особенно впечатляющими.

Иероним Босх — один из самых загадочных живописцев в истории. Из 30 приписываемых ему картин подписаны им лишь 7.

Триптих «Сад земных наслаждений» —

одна из самых знаменитых работ Босха.

Ни у одной из картин нет названия, данного ей художником; ни об одной неизвестно, что именно хотел сказать этим произведением автор, — все толкования даны уже позднее исследователями его творчества. Поэтому Босха называют «непознанным художником», а его картины — криптоживописью, многие ключи для прочтения которой утеряны.

Все детали картин Босха на мультимедийной выставке транслируются крупным планом.

На обычной экспозиции и не удалось бы разглядеть всё это и обратить внимание на каждый символ — а на гигантских экранах невозможно пропустить ни единой детали, и многие из них шокируют. Огромные ягоды клубники, как будто бы обескровленные люди, птицы, пожирающие человека, свинья в монашеской рясе — о чем всё это?

— Босх — первый живописец, который работал по популярному позже в постмодернизме принципу двойного, а подчас и тройного кодирования, — пояснил на выставке Денис Бычихин, кандидат философских наук.

Денис Бычихин.

— Посетители церквей, простые люди, земляки Босха, видели первый слой — картину того, что ждет грешников в аду или что может ожидать счастливцев в раю. Более культурно развитые читали произведения Босха как полемику с теми или иными течениями или даже с католической церковью.

Босх не был «проклятым художником», как может показаться из его картин, не был сумасшедшим, не жил тяжелой жизнью, которая могла бы породить у него такие изощренные фантазии.

Он был востребованным мастером, состоятельным человеком, ему делали заказы самые влиятельные семьи его города. Такая мрачная атмосфера его картин имеет другое объяснение. С точки зрения обычного человека его времени, смысл земной жизни — в том, чтобы устоять перед многочисленными соблазнами, наслаждениями, любовью. Все эти качества были свойственны жизни небесной, если ты ее заслужил. А земная жизнь по определению греховна. И живопись того времени была призвана объяснять прихожанам церквей, не умеющим читать, что их ждет за их грехи и что вообще считается грехом.

Например, знаменитый молчаливый монстр с триптиха «Сад земных наслаждений» обличает пьянство: его ноги помещены в лодки — это намек на то, как шатается пьяный. Уши, пронзенные стрелой или иглой, — это люди, поддавшиеся соблазну, поверившие еретикам, лжепророкам. Ягоды — символ сластолюбия (и у нас тоже есть понятие «клубничка»).

Современники художника, видя его картины, понимали: шаг влево-шаг вправо — и ты либо в одной части триптиха (в раю), либо в другой, адской. «Мы живем в счастливые времена, потому что наша картина мира концептуально отличается от картины мира Босха», — отметил Денис Бычихин.

Картины Босха дают огромное пространство для интерпретаций, его символы можно расшифровывать по-разному. На выставке «Босх. Ожившие видения» огромные экраны позволяют рассмотреть каждую деталь и понять ее по-своему.

Объемный звук и анимационная графика действительно «оживляют» персонажей, заставляя их двигаться, выражать эмоции.

На входе в зал можно скачать приложение и воспользоваться аудиогидом, чтобы глубже погрузиться в творчество Босха и загадочную атмосферу его полотен.

В марте выставка будет дополнена работами голландского художника Питера Брейгеля, который считался последователем Босха. А в дальнейших планах — повторение мультимедийной экспозиции «Великие модернисты» и выставка Ван Гога.

Фоторепортаж с мультмедийной выставки - в нашей галерее.