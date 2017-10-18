Почему стройные худеют, а полные – толстеют?

Рисунки: Sarah Jane Szikora.

Мы открываем новую рубрику – секреты стройности и красоты. Ими теперь регулярно будет делиться профессионал – Мария Волкова, специалист по питанию и оздоровлению организма, руководитель института здоровья. И начнет Мария с темы, которая становится первым вопросом у всех, кто столкнулся с проблемой лишнего веса, – откуда он берется?

Мария Волкова.

Ко мне все чаще приходят стройные женщины, которые хотят сделать свое тело лучше или чувствуют, что едят неправильно и желают это исправить. И нередко они сталкиваются с искренним недоумением и непониманием со стороны тех, кому действительно нужно похудеть – иногда на столько кг, что это становится вопросом жизни и смерти.

Лишний вес никогда не набирается за день: это постепенный процесс, причина которого в нерациональном питании и образе жизни.

Вес - это маркёр отношений с собой и к себе, система родом из детства, которая складывалась годами.

В России отсутствует как таковая культура питания. Так было в моем детстве, в детстве моих родителей, и в современной молодой семье ничего не изменилось. Быстрая еда и полуфабрикаты экономят время и имеют сносный вкус. Семьи, которые всё-таки готовят горячие блюда и супы, «догоняются» бутербродами и сладостями.

Кто-то ест в обед бублик со снежком или сэндвич с латте, уверенный в пользе своего ланча. Полдня без еды вовсе или пара чаепитий с конфетами за весь день - норма жизни 80% населения, не так ли?

И проблема в том, что МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ЭТО НОРМА. Потому что нам

НЕ показали, как нужно.

Малыш видит, как ЭТО ест его мама или друзья, - значит, это полезно. На школьной экскурсии деток везут обедать в кафе быстрого обслуживания, а на полдник в детском саду - вафля или кекс с маргарином.

По-хорошему, КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, что для него ПОЛЕЗНО, а что ВРЕДНО. Интуитивно наши предки всего 200 лет назад ели правильно и передавали эти знания своим детям без лекций о правильном рационе - лишь своим примером, традициями в семье. Кафешки и кондитерские на каждом шагу отсутствовали. Пищеварительная система формировалась в условиях дичайшего дефицита еды, провокаций в виде шлака-фастфуда не было. Наш организм не ожидал такой подставы, всегда работал принцип: видишь еду - ешь. Просто тело не в курсе, что ЭТО ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ!

Вырос в семье, где праздника ожидают как чуда, чтобы наготовить и наесться салатов с майонезом? Мама всю жизнь борется с лишним весом, но ты считаешь, что справишься с проблемой сам?! Каким образом?

Нужны знания, а семья их не дала. Придется перелопатить тысячи источников, книг и статей из интернета, чтобы разобраться. И в конце концов, искать тех, кто знает как правильно. Не факт, что сразу найдешь.

Зачем ждать, когда прилипнет 20 кг, когда можно узнать, что изменить сегодня, чтобы они НИКОГДА не прилипли?

Я потратила больше 10 лет, чтобы узнать, как исправить свои неправильные привычки питания, и до сих пор прорабатываю свою зависимость от сладкого. До сих пор!

Я не знала, что «полезная» каша на завтрак толкает меня к обжорству вечером, а жареные пельмени с майонезом отзовутся проблемами с лицом и весом в будущем.

Необязательно ждать проблему, можно заранее позаботиться о её профилактике. Вот и идут девочки-модели, балерины и женщины, мечтающие похудеть на 3 кг, на программы снижения веса. И это здорово!

Передавайте своим детям правильные привычки с помощью новых, полезных традиций в семье, защитив их от ожирения в будущем. Об этих правилах мы поговорим через неделю. До встречи!