Вот такое кино
Ко дню кино «Модный город» решил «оживить» кадры из популярных (хоть и не российских) фильмов. В этом увлекательном деле нам с удовольствием помогли наши партнеры. Ну что, усаживаемся поудобнее и наслаждаемся сюжетами!
«Коко до Шанель»
Фильм об одной из самых известных женщин в мире моды с Одри Тоту в главной роли во всей красе продемонстрировал гениальные изобретения мадемуазель Коко.
Длинное клетчатое платье – для строгого делового образа. В оригинале – длинное в пол, в современной интерпретации оно приобрело длину миди, избавилось от длинного рукава и дополнено белой блузкой. Вариант для современной леди, которая ценит чистые линии, изысканную простоту и комфорт. Прическа с мягкими волнами и естественный макияж гармонично дополняют образ.
Культовый белый костюм Шанель, дополненный контрастной окантовкой по линии рукавов, воротника и подола. Еще одной контрастной деталью является черная блузка, выгодно оттеняющая белизну костюма. Черно-белая гамма – все, как любила Коко.
Модель: Анна Гуськова, модельное агентство «Красота и Стиль».
«Завтрак у Тиффани»
Гениальный фильм, наполненный модными идеями, главная из которых – маленькое черное платье. Интересно, что платьев в фильме не так много: одна и та же модель появляется с разными аксессуарами. В вечернем варианте – жемчуг, шпильки, высокая прическа, макияж с акцентом на глаза. Все элементы образа, созданного в середине прошлого века, актуальны и сегодня.
Модель: Анастасия Иванушкина.
Одежда сшита модным домом «Аристократия» специально для этого проекта.
Прически, макияж: салон красоты «Мон Плезир» (визажист Елена Чекова).
«Секс в большом городе»
Героиням этого мегапопулярного сериала даже спустя несколько лет после выхода последнего сезона подражают, а их образы пытаются повторить. Ведь стиль, вкус, умение одеваться – это искусство, которое не зависит от моды. Современные иконы стиля в духе «Секса в большом городе» – в нашем фотопроекте.
Одежда: магазин «СЛИВКИ».
Обувь: магазин DEBUT.
Сумки: магазин SHUZETTA.
Макияж и укладки: студия Анастасии Соустовой.
Модели: Дарья Дрофа, Марианна Шурова, Анастасия Харченко, Наталья Дмитриева.