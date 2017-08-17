Вот такое кино

Ко дню кино «Модный город» решил «оживить» кадры из популярных (хоть и не российских) фильмов. В этом увлекательном деле нам с удовольствием помогли наши партнеры. Ну что, усаживаемся поудобнее и наслаждаемся сюжетами!

«Коко до Шанель»

Фильм об одной из самых известных женщин в мире моды с Одри Тоту в главной роли во всей красе продемонстрировал гениальные изобретения мадемуазель Коко.

Длинное клетчатое платье – для строгого делового образа. В оригинале – длинное в пол, в современной интерпретации оно приобрело длину миди, избавилось от длинного рукава и дополнено белой блузкой. Вариант для современной леди, которая ценит чистые линии, изысканную простоту и комфорт. Прическа с мягкими волнами и естественный макияж гармонично дополняют образ.

Культовый белый костюм Шанель, дополненный контрастной окантовкой по линии рукавов, воротника и подола. Еще одной контрастной деталью является черная блузка, выгодно оттеняющая белизну костюма. Черно-белая гамма – все, как любила Коко.

Модель: Анна Гуськова, модельное агентство «Красота и Стиль».

«Завтрак у Тиффани»

Гениальный фильм, наполненный модными идеями, главная из которых – маленькое черное платье. Интересно, что платьев в фильме не так много: одна и та же модель появляется с разными аксессуарами. В вечернем варианте – жемчуг, шпильки, высокая прическа, макияж с акцентом на глаза. Все элементы образа, созданного в середине прошлого века, актуальны и сегодня.

Модель: Анастасия Иванушкина.

Одежда сшита модным домом «Аристократия» специально для этого проекта.

Прически, макияж: салон красоты «Мон Плезир» (визажист Елена Чекова).

«Секс в большом городе»

Героиням этого мегапопулярного сериала даже спустя несколько лет после выхода последнего сезона подражают, а их образы пытаются повторить. Ведь стиль, вкус, умение одеваться – это искусство, которое не зависит от моды. Современные иконы стиля в духе «Секса в большом городе» – в нашем фотопроекте.

Одежда: магазин «СЛИВКИ».

Обувь: магазин DEBUT.

Сумки: магазин SHUZETTA.

Макияж и укладки: студия Анастасии Соустовой.

Модели: Дарья Дрофа, Марианна Шурова, Анастасия Харченко, Наталья Дмитриева.