Неделя моды в Москве: изучаем тренды будущей весны

С 24 по 29 октября в Гостином дворе столицы проходило яркое модное событие – в Москву пришла 38-я Неделя моды. Стилист Гая Петросян отправилась на место массового скопления дизайнеров, звезд, fashion-блогеров, фотографов, журналистов, столичных и приезжих стиляг, fashion-фриков и других не менее интересных участников модного социума, чтобы погрузиться в эту колоритную атмосферу и поделиться впечатлениями и новыми трендами с вами.

Стилист Гая Петросян.

Гостями дня открытия Moscow Fashion Week стали Кристина Орбакайте, Татьяна Навка, Юлия Барановская, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Анжелика Агурбаш, Лариса Долина.

По традиции открыл Неделю показ коллекции Дома моды Valentin Yudashkin под ярким названием «Supremus!» (в пер. с латыни «наивысший»).

Валентин Юдашкин.

Коллекция, вдохновленная творчеством супрематистов и ранее презентованная на Неделе моды в Париже, также очаровала и российскую публику.

Показ коллекции «Supremus!» от Валентина Юдашкина.

Преобладающие цвета коллекции – яркие и жизнеутверждающие, в лучших традициях супрематизма: желтый, красный, синий, зеленый, белый.

В качестве признанных хэдлайнеров шоу сезона Spring-Summer 2018 выступили следующие дизайнеры и бренды: Sergey Sysoev, Victoria Andreyanova, Alina Assi, Djemal Makhmudov, Shiyan, D'Lorisan, Eleonora Amosova, Elena Shipilova.

Показ Sergey Sysoev.

Показ Victoria Andreyanova.

Показ Victoria Andreyanova.

Особенно хочется отметить показ бренда D'Lorisan – утончённая, чувственная эстетика шоу, выражающаяся в оригинальных и пышных прическах моделей, смелом макияже, идеальном музыкальном фоне, - перенесла гостей мероприятия в волшебный мир героини коллекции, яркой, уверенной в себе, раскованной женщины.

Показ бренда D'Lorisan.

Она предпочитает одежду небанального дизайна, - комбинезоны, брюки, платья, топы из цветной кожи, шифона, тафты - и носит ее с достоинством.

Заслуживает отдельного упоминания и показ трио дизайнеров - Геры Скандал, Полины Голубь и Дарьи Булгаковой. Модельеры презентовали коллекцию одежды TOTALLOOK, отличающуюся своей дерзостью и электикой. В качестве звездных моделей на показе выступили Эвелина Бледанс, Корнелия Манго и Ника Вайпер.

Пожалуй, самой яркой премьерой сезона можно считать коллекцию женской одежды и аксессуаров Faberlic by Alexandr Rogov, - несомненно, эта fashion-коллаборация имеет все шансы на успех.

Показ Faberlic by Alexandr Rogov.

Кроме того, свои коллекции на MFW презентовали Ekaterina Romanova, Irina Sharlay, Artem Krivda, Anna Wolf, Anastasia Kuchugova, Chloё x Vivicoxy, Karina Khimchinskaya, La Redoute, Svetlana Evstigneeva и многие другие.

Показ Karina Khimchinskaya.

Показ Anastasia Kuchugova.

Большое внимание в этом году было уделено и детской моде. В целом, baby fashion - новый тренд, набирающий популярность последние несколько сезонов.

Показ LA MODA PARA NIÑOS SPAIN.

Неделя моды в Москве вот уже много лет подряд становится площадкой для демонстрации таланта успешных, состоявшихся дизайнеров. Но это не значит, что у начинающих модельеров нет шанса, - так, свежий взгляд на моду был продемонстрирован во время показа участников конкурса талантливых молодых дизайнеров фестиваля дизайна «.RU».

И если именитые дизайнеры демонстрировали одежду превосходного качества и актуальные конструктивные решения, то кутюрье новой волны просто взорвали подиум многообразием концептуальных идей, стилистических образов и оригинальных модных тезисов.

Показ участников конкурса молодых дизайнеров BURDA FASHION START.

Юные дизайнеры – будущее модной индустрии и, глядя на сверкающие счастьем лица победителей модного баттла, я поняла, что прав был тот, кто однажды сказал: «Если у тебя нет мечты, то ты не живешь».

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Фото: Дмитрий Кудинов и vk.com/moscow_fashionweek.