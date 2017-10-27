Хочешь похудеть? Ищи пример и следи за ним!

Рисунок Sarah Jane Szikora

Мария Волкова, наш эксперт по стройности, продолжает рассказывать о том, как избавиться от лишнего веса.

Мария Волкова, специалист по питанию и оздоровлению организма, руководитель института здоровья.

Многие спрашивают меня о «правильных привычках стройности» - мол, какие они? Их не существует! Если сейчас я напишу о том, как вести себя за столом, распределить роли между мамой, папой и ребенком – вы не будете это читать и тем более делать.

Чтобы похудеть, нужен наставник, который поможет заметить ошибки, из-за которых наползли лишние килограммы, поддержит, придаст сил и уверенности.

Кто такой наставник? Тот, у кого уже получилось похудеть. Кто знает, как это непросто, - он тебя понимает. А еще он в курсе подводных камней на пути к цели. Внимательно изучай такого человека: как он себя ведет, как ест, что делает, когда устает/злится/опаздывает.

Примерить на себя поведение успешного человека, адаптировать его привычки под свой образ жизни – вот те самые правила, которые сделают тебя стройным и счастливым.

Только так можно научиться чему-то новому без срывов и злости на себя за ошибки и неудачи. А еще только так, с перемены внутри себя, изменится уклад и привычки целой семьи.

Жаль, когда в окружении ты единственный, кто хочет стать лучше. В таких случаях вместо поддержки, мы чаще слышим: «Зачем тебе это? Ты и так хороша», а то и вовсе нападки и критику, подрывающие на корню желание что-либо делать. Выход? Не отчаиваться! И искать близких по духу: интернет, клубы ЗОЖ, новые знакомства - реальный путь найти своего наставника.

Кстати, среди кучи разнообразных привычек похудевших людей есть кое-что, что их объединяет. Например, они начинают регулярно, почти по часам, себя кормить!

Моя мама начала худеть у меня в прошлом году и, скинув 30 кг, поделилась: «Я столько никогда не ела! Теперь я вечно голодная, и не дай Бог остаться без еды!».

Я слышала миллионы смешных историй о еде от своих клиентов: кто-то ел в автобусе, автомобильной пробке и даже на совещании, потому что «пора есть».

Еще ты начинаешь лучше слышать и понимать себя, и, как ни странно, становишься свободнее в еде. На днях Юля (героиня, оставившая за плечами почти 20 кг) рассказывала, как кайфовала от какао на сгущенке без угрызений совести: она поняла, что свободна и может есть ВСЁ, слушая свой организм.

Обыденное мнение, что стройные люди живут в ограничениях - просто миф. Напротив, они знают чего и сколько хотят: два печенья на десерт после обеда - без проблем, но вечером хочется навернуть супчика, а не 3 килограмма конфет.

В следующий раз расскажу на примерах ошибки людей, которые никак не могут похудеть. Спасибо за внимание, до новых встреч!