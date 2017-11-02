Гороскоп на ноябрь: любить и не пить

Астрологи пророчат всем представителям знака непростой период: планеты встают в какие-то зловещие хороводы, что грозит аномальными осадками в природе и кризисными явлениями в жизни. Хотя звезды не откажут многим из нас в хороших доходах и удачных знакомствах. Да, и берегите здоровье, воздерживайтесь от алкоголя – это одна из главных рекомендаций месяца.

А мы в этом месяце поздравляем Юлию Герасимову, руководителя цветочного супермаркета «Клумба». Юлия отмечает день рождения 15 ноября.

Не забудьте сказать теплые слова вашим близким, которые тоже родились в ноябре!

Овен (21.03 - 20.04)

Наступило время для авантюр и рисковых действий.

В ноябре можно смело заручаться поддержкой партнеров и открывать бизнес.

Если свое дело уже есть, стоит заняться его расширением и продвижением. Но вот от сотрудничества с иностранными партнерами лучше отказаться. Также ноябрь не подходит для командировок или путешествий за границу.

В ноябре некоторые представители знака могут получить наследство или прибыль от партнерской деятельности. Хороший доход обещает принести и командная работа, поэтому цените ваших сотрудников.

На любовном фронте надвигается гроза. Чтобы не допустить конфликтов с детьми и любимыми, нужно переводить все в шутку и меньше зацикливаться на чьих-то недостатках. Рекомендуется больше хвалить домочадцев и вовсе не критиковать.

Благоприятные дни: 2, 9, 10, 19, 20, 29, 30 ноября.

Телец (21.04 - 21.05)

В этом месяце важно не затевать ссор, не участвовать в сомнительных делах, не сотрудничать с людьми, имеющими неоднозначную репутацию.

Свободные Тельцы в ноябре могут встретить вторую половинку, причем есть шанс привлечь внимание статусных, обеспеченных людей. В целом конец осени располагает к романтическим отношениям, дарит массу возможностей, поэтому следует использовать свои козыри, выходить в свет и всячески привлекать к себе внимание.

В ноябре Тельцам стоит ограничить потребление тяжелой, жирной пищи, отказаться от алкогольных напитков.

Благоприятные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22 ноября.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Ноябрь завалит вас делами, но это очень даже хорошо. Ваш энергетический потенциал, физические силы, мотивация сейчас на самом высоком уровне. Это позволит сделать большой скачок в работе.

Если не будете лениться, ждите щедрого вознаграждения.

Гороскоп рекомендует заняться повышением квалификации или получением второй профессии. Это подходящее время для участия в мастер-классах, тренингах, прохождения курсов по маркетингу, иностранному языку. Вклад в образование - самая выгодная инвестиция, которую вы сейчас можете сделать.

Благоприятные дни: 5, 6, 14, 15, 24, 25 ноября.

Рак (22.06 - 23.07)

Ноябрь для вас - месяц перемен. В первую очередь изменения коснутся любовных отношений и семьи. Они мягко, плавно, но настойчиво постучатся в жизнь Рака. Приведут перемены к лучшему или худшему, зависит от конкретного человека: в ваших силах направить их в желаемое русло.

В любовных делах главное не скрывать от партнера свои чувства, быть свободнее, а еще – не врать и не притворяться. Слышите: нигде не притворяться!))

Расслабьтесь и получайте удовольствие друг от друга.

Ситуация на работе/в бизнесе может подтолкнуть вас к рискованным шагам. В большинстве случаев они будут оправданны. Месяц подходит для активных действий, заключения долгосрочных контрактов, инвестирования крупных сумм. В то же время все должно быть честно и прозрачно. Звезды дают благословение на командировки за рубеж. Также будет удачным сотрудничество с иностранцами.

Благоприятные дни: 3, 4, 7, 16, 17, 27 ноября.

Лев (24.07 - 23.08)

Тихий, спокойный месяц, который даст вам возможность заняться самыми важными для вас делами. Кто-то увлеченно будет продвигаться по карьерной лестнице, кто-то искать свое место под солнцем, а кто-то с головой уйдет в заботы семьи. Обстановка на небе будет благоприятной, поэтому многих ожидают позитивные новости.

В ноябре можно получить приглашение на свадьбу, узнать, что кто-то из родных ждет ребенка. Также всё это может касаться и непосредственно Львов.

Свободным от отношений представителям знака можно смело выходить на поиск «жертвы»: наступило удачное время для новых знакомств.

Если есть какие-то задумки в профессиональной сфере, реализуйте их сейчас. В декабре такой возможности не представится, поэтому, если упустить момент, придется перенести планы на неопределенный срок.

Благоприятные дни: 2, 9, 10, 19, 20, 29, 30 ноября.

Дева (24.08 - 23.09)

В работе удастся найти наиболее эффективное применение ресурсам, увеличив доход. У бизнесменов усилится нюх на деньги. В конце осени появится масса идей, способствующих расширению дела. Благодаря денежному везению кто-то из представителей знака выиграет в лотерее, а кто-то получит неожиданный доход.

Месяц обещает благоприятные возможности для встречи второй половинки, подходит для свадеб. Но есть нюанс: парам, сыгравшим свадьбу до 22 ноября, Солнце в Скорпионе может преподнести подарок в виде семейной жизни на пороховой бочке.

Если взрывоопасные отношения вам не по душе, стоит выходить замуж/жениться после 22 числа.

Благоприятные дни: 3, 4, 12, 13, 21, 22 ноября.

Весы (24.09 - 23.10)

Окончание осени не сулит ничего экстраординарного и обещает быть достаточно спокойным, хотя не исключены какие-либо передвижения и поездки.

Хорошее время для отпуска и путешествий.

Конец осени станет ярким периодом, достаточно темпераментным в плане чувств. Поэтому не стоит сдерживать себя, взаимоотношения с любимым человеком при таком проявлении чувств только улучшатся.

В делах оставайтесь предельно сконцентрированными и внимательными. Не забывайте также, Весы, и о своих целях и задачах, поставленных ранее. Продолжайте планомерно реализовывать их, и в конечном итоге у вас все получится.

Благоприятные дни: 9, 19, 20, 24, 25 ноября.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Это ваш месяц: из любой ситуации в ноябре вы выйдете победителем. Не будьте слишком придирчивы к себе, если что-то не получилось с первого раза. Впереди у вас по-настоящему удачный год, готовящий немало приятных сюрпризов. Пусть это будет для вас стимулом не расслабляться.

Кстати, вместе с началом этого месяца для вас наступает период перемен.

Сейчас подходящее время для того чтобы поменять все, что вас не устраивает в жизни, будь то работа, вещи или место жительства.

В личной жизни между вами и партнером наступит полное взаимопонимание, вы будете буквально сдувать друг с друга пылинки. Одинокие Скорпионы вряд ли найдут свою половинку в этом месяце, но вероятность того, что это произойдет довольно скоро, весьма высока.

Начали задумываться о расширении своего дела? И это правильно. Сейчас большинство ваших конкурентов решили просто «быть на плаву», не предпринимая никаких серьезных шагов, - самое время вырваться вперед. А для этого попытайтесь завести побольше удачных контактов, вспомнить своих влиятельных знакомых и посоветоваться с ними по вопросам, которые являются наиболее сложными для вас.

Благоприятные дни: 2, 6, 10, 16, 21, 28, 30 ноября

Стрелец (23.11 - 21.12)

Ноябрьский гороскоп рекомендует завершить по максимуму все дела, раздать кредиты, выполнить обещания. Одновременно месяц способствует развитию бизнеса. Стрельцы извлекут максимум пользы из длительных поездок.

Другой город или страна - для вас открыты двери: учитесь, обменивайтесь опытом, стажируйтесь, открывайте свои филиалы.

Свободным Стрельцам в ноябре открыты все пути. Если вы смогли принять себя и полюбить, то новые отношения с достойным партнером вы не пропустите. Любовь войдет в вашу жизнь в наиболее правильный для вас момент.

Благоприятные дни: 2, 9, 15, 23, 24, 25 ноября.

Козерог (22.12 - 20.01)

Позитивный месяц в плане денег. Наибольший финансовый успех будут иметь те дела, которые ведутся в команде или нацелены на большую аудиторию. Финансовую помощь в случае необходимости просите у близких, но не обращайтесь за кредитами в финансовые организации.

Хобби в этот период может стать настоящим делом жизни.

В личной сфере пришло время разобраться в своих мыслях и чувствах, проанализировать эмоции, получаемые в отношениях. Не бойтесь менять жизнь, если они изжили себя и тянут в пропасть и депрессию. Вы найдете правильное решение, если будете честны с самими собой.

Гороскоп рекомендует в ноябре полностью исключить прием алкоголя. А в целом - проводите время хорошо и в своё удовольствие, это пойдет на пользу и делам, и здоровью.

Благоприятные дни: 3, 4, 7, 15, 27 ноября.

Водолей (21.01 - 19.02)

В ноябре гороскоп советует как можно точнее обозначить свои жизненные цели и начать движение в их сторону. Прошло время пустых разговоров и колебаний. Наступила пора действовать! Не стоит бояться сделать первый шаг.

Ноябрь как нельзя более благоприятен в плане финансов: деньги будут сами идти к вам в руки.

Будьте готовы к тому, что в личной жизни партнеры потребуют конкретных решений. Наступило время определиться с существующими отношениями и понять, стоит ли строить планы на будущее.

Благоприятные дни: 1, 15, 28, 29 ноября.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Ноябрь для вас - время тотального везения. Некоторые выиграют в лотерею, но будет ли это миллион или «утешительный приз» - звезды не раскрывают карт.

Выгодные предложения не заставят себя ждать - слишком много Рыбы прилагали усилий в 2017 году, теперь фортуна им помогает.

Но и работать в ноябре придется, засучив рукава - только синтез благоприятных моментов и трудолюбия принесет достойные плоды, которые порадуют еще не один год.

Поиски новой работы сейчас тоже удачны. Не упустите свой шанс!

Благоприятные дни: 3, 4, 13, 14 и 22, 23, 30 ноября.