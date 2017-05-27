Бьюти-тренд: итальянская лазерная эпиляция

Лазерная эпиляция «Мовео» – это самый современный способ удаления нежелательных волос. Благодаря избирательному воздействию методика является эффективной и абсолютно безопасной. Кожа не нагревается, температура ровно 36,6ºС. Это идеальный вариант для удаления волос на лице и других чувствительных зонах.

Вера Комарова, главный врач

клиники врачебной косметологии В. Н. Комаровой.

- Как проходит процедура лазерной эпиляции «Мовео»?

- Процедура отличается простотой и эффективностью: врач обрабатывает нужную зону равномерными движениями, следуя определённой схеме. Удаление нежелательных волос происходит очень быстро.

Сапфировый наконечник и высокая частота следования импульсов позволяют обрабатывать участок кожи 10х10 см за 10–25 секунд. Да, настолько быстро! Во время процедуры обеспечивается поэтапный нагрев луковиц волос, что приводит к их разрушению. Поэтапность нагрева и высокая скорость перемещения насадки делают процедуру комфортной и безопасной, практически полностью исключают покраснение или ожоги.

Чтобы пациент почувствовал максимальный комфорт, в сапфировом наконечнике Moveo имеется встроенная система охлаждения до 15°C.

- Как воздействует на волосы лазер?

- Лазерная эпиляции уничтожает не только волос, но и причину его роста – волосяную луковицу. При этом окружающая кожа не нагревается и не повреждается. Отсутствие боли и необходимости какого-то специального ухода позволяет сделать процедуру именно там, где вы хотите.

- Когда заметен результат?

- Результат вы заметите уже после первых сеансов. Для достижения полного эффекта необходимо пройти комплекс процедур, который назначается врачом индивидуально.

- Лазер удаляет волосы навсегда?

- Волосы, которые уничтожили лазером, уже никогда не вырастут. Но часть волос (от 10 до 20%) находится в «спящем» состоянии, в виде клеток.

Мы же воздействуем только на волосы в активной фазе роста.

- Что происходит после процедуры эпиляции?

- Сразу после процедуры вы можете вести привычный образ жизни, даже купаться и загорать. Ограничений нет.

- Эпиляция Moveo подходит мужчинам?

- Да, кроме того, она позволяет избавиться от волос надолго, что очень ценится мужчинами.