Как устроить свадьбу в модном стиле бохо

Осень – популярное время для свадеб. Природа сейчас особенно красочна, что позволяет устроить и незабываемую выездную регистрацию на свежем воздухе, и романтичную фотосессию в студии. Как организовать осеннюю свадьбу в модном стиле «бохо» и подобрать для нее всё необходимое?

1. Платье

Для платья в стиле бохо характерно использование струящихся легких тканей разной фактуры, роскошные украшения, утонченные детали, разные цвета и полное отсутствие корсетов и кринолинов.

В стиле бохо органично сочетаются небрежность и шик, комфорт и роскошь.

2. Букет и бутоньерка

Оригинальный букет помогает подчеркнуть красоту невесты и не уйти от выбранного стиля и концепции свадьбы. Его также дополняют веночек на голове невесты, бутоньерка для жениха, а также декор на свадебный торт. Букет, веночек и бутоньерка состоят не только из осенних сезонных цветов, но и из сухоцветов.

3. Макияж

В макияже визажист использовал золотые оттенки теней, которые вписываются в осенний образ, и текстура металлик на веках, которая акутальная сейчас и останется в моде в ближайшие сезоны.

Помады матовых текстур благополучно остаются в прошлом, пришло время глянца на губах.

В нашем случае выбран оттенок «пыльная роза». Образ дополняет сияние кожи изнутри (еще один тренд последних сезонов) и капелька винных оттенков в уголках глаз.

4. Свадебный торт

На торты тоже существует мода. Если раньше в тренде были кремовые, мастичные, открытые торты, то сейчас популярны торты в стилях бохо и эко. Они выдержаны в естественных, спокойных тонах и оформлены свежими ягодами, сухоцветами, живыми цветами, суккулентами.

Также в моде торты самых разных форм - не только круглые, но и квадратные, многоугольные.

5. Свадебная локация

Самая большая загвоздка в осенней свадьбе – погода. Теплым днем вы можете провести торжество и на улице, но лучше, если свадебная площадка совмещает и более-менее закрытое помещение (хотя бы под крышей), и зоны под открытым небом.

Осенью рано темнеет, поэтому основным элементом декора может стать свет, а точнее, гирлянды и свечи.

Для свадьбы осенью подходит стиль рустик – эко-детали и деревенские мотивы особенно гармонируют с природой в это время года.

Романтическую фотосессию лучше провести в фотостудии. Продумайте с вашим декоратором концепцию и стиль. Индивидуальная локация созданная с учетом всех ваших пожеланий станет ярким событием, оставляющим на память красивые, необычные фото.

6. Фотосессия

Осень - любимое многими время для свадьбы, однако с погодой везет далеко не всегда. Именно поэтому в последние пару лет стали особенно популярны свадебные фотосессии в студиях. Совет молодоженам: не пренебрегайте этой возможностью и обсудите идею студийной съемки с вашими фотографом и декоратором.

Во многих студиях сейчас достаточно места, чтобы создать стильную и оригинальную фотозону специально для вас.

В результате вы получите фотографии, которых больше ни у кого не будет.

Фото: Екатерина Голубкова. Образ невесты: платье - свадебная галерея «Ангел», макияж - стилист Дарья Андреева, букет - флорист Александра Рыльская. Торт: кондитерская Pink Milk. Свадебная локация: студия декора «Карамель».