Какой косметикой пользуется мастер по ресницам?

Сегодня мы разбираем косметичку Натальи Демидовой, основателя и преподавателя школы-студи моделирования взгляда miLASHka.

Кремы

Любимый крем для ухода за кожей – IFFECTA/PRO My Perfect Cream. Интенсивно увлажняет кожу, борется с признаками усталости: улучшает цвет и выравнивает тон, разглаживает и подтягивает.

Легкий тональный крем Inglot AMC обеспечивает естественное покрытие. Создает идеально ровный матовый тон, а подсвечивающие частицы придают коже свежесть и сияние.

Консилер

Estee Lauder Double Wear Brush-on Glow маскирует несовершенства, не скатывается, стойко держится в течение всего дня. Благодаря увлажняющим компонентам не сушит кожу.

Румяна

Выделить скулы мне помогают румяна-скульптор Nyx Powder Blush в знаменитом оттенке taupe. Текстура позволяет создать шелковистое покрытие, но при этом румяна плотные, стойкие. Не крошатся, не пылят, не сыплются. Ложатся идеально, без пятен, полос, неровностей, создавая идеальную естественную тень.

Также среди моих любимых средств – Clarins Blush Prodige Illuminating Cheek Colour 08 sweet rose, румяна с нежной шелковистой текстурой на основе растительных экстрактов и минералов. Сочетание матовых и сияющих текстур помогает создать максимально натуральный оттенок.

Хайлайтер и пудра

Хайлайтер MAC SOFT&GENTLE делает лицо более скульптурным и утонченным, придает ему здоровое сияние.

Мягко завершить макияж помогает рассыпчатая пудра NYX HD Studio Finishing Powder. Легкая, прозрачная, она создает идеальный матовый финиш.

Помада и косметика для бровей

Любимое средство для макияжа губ – бархатный флюид BOURJOIS Rouge Edition Velvet (тон 10 don't pink of it!). Настоящий бархат в тюбике! Не сушит и не стягивает губы, не растекается, ложится равномерным слоем и имеет великолепную стойкость – с утра и до позднего вечера.

Брови подчеркиваю гелево?кремовым суперстойким тинтом для бровей Brow Tint Manly Pro (тон холодный коричневый). Высокопигментированное средство, идеально ложится, не боится воды.