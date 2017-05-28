Бьюти-тренд: косметическое осветление зубов

Мечтаете об ослепительной улыбке? Но идти к стоматологу страшно и дорого? Косметическое осветление может сделать зубы светлее до 12 тонов, а результат сохранится до года.

Ульяна Назарова, директор студии Magic White.

Косметическое осветление – новая технология, которая разработана в Бельгии и широко применяется в Европе. Инновационная система основана на использовании геля: под воздействием светодиодов он мягко и безболезненно осветляет зубы. Испытания подтвердили, что косметическое осветление совершенно безопасно для зубов и дёсен.

Технология осветления зубов сравнима с обычными косметическими процедурами и не вызывает дискомфорта или боли. Вы можете слушать музыку, читать журнал или смотреть телевизор, сидя в уютном кресле, и через 21 минуту получите белоснежную улыбку.