блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Бьюти-тренд: косметическое осветление зубов

Бьюти-тренд: косметическое осветление зубов

Мечтаете об ослепительной улыбке? Но идти к стоматологу страшно и дорого? Косметическое осветление может сделать зубы светлее до  12 тонов, а результат сохранится до года.

Ульяна Назарова, директор студии Magic White.

Косметическое осветление – новая технология, которая разработана в Бельгии и широко применяется в Европе. Инновационная система основана на использовании геля: под воздействием светодиодов он мягко и безболезненно осветляет зубы. Испытания подтвердили, что косметическое осветление совершенно безопасно для зубов и дёсен.

Технология осветления зубов сравнима с обычными косметическими процедурами и не вызывает дискомфорта или боли. Вы можете слушать музыку, читать журнал или смотреть телевизор, сидя в уютном кресле, и через 21 минуту получите белоснежную улыбку.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
Бьюти-тренд: итальянская лазерная эпиляция
Бьюти-тренд: итальянская лазерная эпиляция
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.