Новое в стоматологии: имплантация за несколько дней

Раньше при полном отсутствии зубов на челюсти выбор у пациента был невелик: съемный протез (что не всегда удобно: протез давит на десны, натирает и т. д.) или протезирование на имплантах - а этот способ отпугивал длительными сроками. Теперь можно не настраиваться на долгое ожидание: новые импланты All-on?4 позволяют восстановить отсутствующий зубной за несколько дней.

All-on?4 - это четыре импланта, два из которых устанавливаются во фронтальном отделе, а два других фиксируются в зоне боковых зубов, ближе к жевательным.

Такое расположение имплантов по отношению друг к другу дает возможность добиться надежной фиксации протеза и начать протезирование сразу после операции. Импланты располагаются под определенным углом, не затрагивая атрофированные области костной ткани. Это позволяет избежать травматичной операции костной пластики, которая часто требуется при длительном отсутствии зубов.

Протез на имплантах All-on?4 выглядит естественно, не меняет дикцию, позволяет восстановить прикус. Он не доставляет дискомфорта и к нему не нужно привыкать, как к съемным протезам. В отличие от обычного протеза такую конструкцию не нужно снимать на ночь, а уход за ней - такой же, как за своими зубами.